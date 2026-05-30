Ετσι το πήρε η Παρί: Ολόκληρη η δραματική διαδικασία των πέναλτι (vid)
Δείτε λεπτό προς λεπτό την διαδικασία των πέναλτι και πως η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Άρσεναλ και κατέκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της.
Μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της και μάλιστα back to back, επικρατώντας με 4-3 της Άρσεναλ στα πέναλτι.
Μοιραίος για τους Λονδρέζους ήταν ο Γκάμπριελ που έστειλε την μπάλα άουτ στην τελευταία εκτέλεση. Νωρίτερα ο Έζε είχε αστοχήσει για την Άρσεναλ και ο Μέντες νικήθηκε από τον Ράγια για την Παρί.
Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι:
