Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ

Οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα έχουν καταθέσει αγωγή σχετικά με καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) και άλλες οργανώσεις κατέθεσαν την αγωγή εκ μέρους τεσσάρων ατόμων που κρατούνται επί του παρόντος στο «Camp East Montana», έναν εκτεταμένο καταυλισμό σκηνών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής μαζικών απελάσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας του Τέξας, κατονομάζει ως εναγόμενους τον διαχειριστή του καταυλισμού, την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), καθώς και τη μητρική υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη αγωγή κατά της εγκατάστασης στην έρημο, που βρίσκεται στη στρατιωτική βάση Fort Bliss, και έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των περισσότερων από 2.700 κρατουμένων, ανέφερε η ACLU σε δήλωσή της.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η υπηρεσία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το στρατόπεδο, αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πληροί τα ομοσπονδιακά πρότυπα για την κράτηση μεταναστών.

«Καταθέτουμε αγωγή για να διασφαλίσουμε ότι κανένας άλλος άνθρωπος δεν θα χρειαστεί να υποστεί αυτή την απάνθρωπη μεταχείριση», δήλωσε ο Κάιλ Βιργιέν, δικηγόρος του Εθνικού Προγράμματος Φυλακών της ACLU, η οποία κατέθεσε την αγωγή μαζί με την Human Rights Watch και το Texas Civil Rights Project.

Μια επιθεώρηση των προσωρινών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο κατόπιν εντολής του Κογκρέσου εντόπισε 49 παραβιάσεις των προτύπων κράτησης, συμπεριλαμβανομένων 11 που αφορούσαν τη «χρήση βίας και μέσων περιορισμού» και πέντε που αφορούσαν την «ιατρική περίθαλψη».

Βία, κακοποίηση και ανθυγιεινές συνθήκες

Σύμφωνα με την αγωγή της ACLU, οι κρατούμενοι περιορίζονται σε κελιά χωρίς παράθυρα, όπου υφίστανται σωματική κακοποίηση από τους φρουρούς, απαράδεκτη ιατρική και ψυχική περίθαλψη, αδιάκριτη χρήση απομόνωσης και έκθεση σε ασθένειες όπως η ιλαρά και η φυματίωση.

Ο Βενεζουελανός μετανάστης Έρικ Ιβάν Ροντρίγκεζ, ένας από τους ενάγοντες στην αγωγή, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι υπέστη σωματική βία καθώς οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να υπογράψει έγγραφα απέλασης. Ένας άλλος ενάγων, ο Τζέραλντ Ακάρι Άνγκιε από το Καμερούν, δήλωσε ότι ξυλοκοπήθηκε από φρουρούς.

Ο θάνατος ενός Κουβανού μετανάστη στο στρατόπεδο East Montana στις 3 Ιανουαρίου κρίθηκε ανθρωποκτονία από τους ιατροδικαστές του Ελ Πάσο, οι οποίοι ανέφεραν «ασφυξία λόγω συμπίεσης του λαιμού και του κορμού».

Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης αρχικά απέδωσαν τον θάνατο του Geraldo Lunas Campos σε «ιατρική δυσφορία». Αργότερα δήλωσαν ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει και πέθανε κατά τη διάρκεια πάλης με φρουρούς που προσπάθησαν να τον σώσουν.

Η αγωγή της ACLU ισχυρίζεται ότι ⁠ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου αφού ζήτησε τα φάρμακά του για το άσθμα. Ένας τέταρτος άνδρας πέθανε λίγο μετά την ‌απελευθέρωσή του από το στρατόπεδο, όπου του είχε αρνηθεί η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο, σύμφωνα με την καταγγελία.

Οι θάνατοι σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών το 2025, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τον αριθμό των ατόμων που κρατούνται για φερόμενες παραβιάσεις.