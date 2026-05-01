Κουβανός μετανάστης πέθανε σε κέντρο κράτησης της ICE υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Ένας Κουβανός μετανάστης πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρηση των μεταναστευτικών αρχών (ICE) των ΗΠΑ στην Τζόρτζια σε ένα περιστατικό που οι αρχές παρουσιάζουν αυτοκτονία, σύμφωνα με ανακοίνωση αμερικανικών αξιωματούχων προς τους νομοθέτες που εστάλη την Παρασκευή και την οποία εξέτασε το Reuters.

Ο Ντένι Άνταν Γκονζάλες, 33 ετών, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στο Κέντρο Κράτησης Στιούαρτ στις 28 Απριλίου και κηρύχθηκε νεκρός λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ανέφερε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στην ανακοίνωση.

Ρεκόρ θανάτων υπό κράτηση

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικανός, έχει πιέσει για την κράτηση πολύ περισσότερων μεταναστών στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για μαζικές απελάσεις.

Ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται από την ICE έχει αυξηθεί από 40.000 όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2025 σε 60.000, με τις κρατήσεις να αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω φέτος.

Οι θάνατοι μεταναστών υπό την επιτήρηση της ICE έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών πέρυσι και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο φέτος, με 18 θανάτους κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Η ICE ανέφερε ότι ο Γκονζάλες εισήλθε στις ΗΠΑ από ένα σημείο εισόδου στο Τέξας τον Μάιο του 2019, αλλά κρίθηκε «απαράδεκτος» και απελάθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Διέσχισε παράνομα τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού το 2022 και αφέθηκε ελεύθερος στις ΗΠΑ με εντολή εποπτείας, ανέφερε η ICE.

Ο Γκονζάλες συνελήφθη από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μέκλενμπουργκ στη Σάρλοτ για επίθεση σε γυναίκα και ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε η ICE. Τον έθεσαν υπό την επιτήρηση της ICE και τον μετέφεραν στο Κέντρο Κράτησης Στιούαρτ τον Ιανουάριο του 2026, ανέφερε η ICE.

Το Στιούαρτ, που βρίσκεται στην αγροτική πόλη Λάμπκιν, λειτουργεί από την ιδιωτική εταιρεία φυλακών CoreCivic.

Ο Ράιαν Γκούστιν, εκπρόσωπος της CoreCivic, δήλωσε ότι το ιατρικό προσωπικό έφτασε αμέσως και ξεκίνησε μέτρα διάσωσης μόλις διαπιστώθηκε ότι ο Γκονζάλες δεν ανταποκρινόταν.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τον θάνατο οποιουδήποτε ατόμου που βρίσκεται υπό τη φροντίδα μας», δήλωσε ο Γκούστιν.

Ένα τεράστιο πακέτο δαπανών που υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους και ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 2025 παρέχει χρηματοδότηση στην ICE για την επέκταση των κρατήσεων έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

Σε έγγραφα του προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο, η ICE δήλωσε ότι στοχεύει να κρατήσει κατά μέσο όρο 99.000 μετανάστες ετησίως τόσο για το οικονομικό έτος 2026 όσο και για το 2027.