Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
ICE: Ετοιμάζει «χρυσά» κέντρα κράτησης σε όλες τις ΗΠΑ
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 14:07

ICE: Ετοιμάζει «χρυσά» κέντρα κράτησης σε όλες τις ΗΠΑ

Η ICE προγραμματίζει να δαπανήσει 38,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα κράτησης σε όλες τις ΗΠΑ

Spotlight

Να δαπανήσει 38,3 δισεκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει η ICE μέχρι το τέλος του έτους σε κέντρα κράτησης για την κράτηση και την επεξεργασία δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που πρόκειται να απελαθούν, σύμφωνα με μια επισκόπηση του σχεδίου που είδε το φως της δημοσιότητας από το γραφείο της κυβερνήτη του Νιου Χάμσαϊρ, Κέλι Αγιότ.

Το έγγραφο παρασχέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετά από έρευνα που έκανε η Αγιότ μετά από ακρόαση στη Γερουσία των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Το σχέδιο αναφέρει ότι τα κέντρα είναι απαραίτητα καθώς η ICE προετοιμάζεται μετά την πρόσληψη 12.000 επιπλέον πρακτόρων

Τα σχέδια της ICE

Η ICE σχεδιάζει να αγοράσει 16 υπάρχοντα κτίρια και να τα ανακαινίσει ώστε να χρησιμεύσουν ως περιφερειακά κέντρα επεξεργασίας που μπορούν να φιλοξενήσουν 1.000 έως 1.500 κρατούμενους για μέση διαμονή τριών έως επτά ημερών, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η υπηρεσία θα ανοίξει επίσης οκτώ μεγάλα κέντρα κράτησης ικανά να φιλοξενήσουν 7.000 έως 10.000 κρατούμενους για κατά μέσο όρο περίπου 60 ημέρες, τα οποία θα χρησιμεύουν ως η «κύρια τοποθεσία» για τους μετανάστες που απελαύνονται στο εξωτερικό.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ICE θα αποκτήσει 10 επιπλέον εγκαταστάσεις «με το κλειδί στο χέρι» όπου η υπηρεσία λειτουργεί ήδη, σύμφωνα με το σχέδιο.

«Αυτό το νέο μοντέλο θα επιτρέψει στην ICE να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο κράτησης μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των συμβεβλημένων εγκαταστάσεων κράτησης που χρησιμοποιούνται, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική χωρητικότητα κλινών, ενισχύοντας τη διαχείριση της κράτησης και βελτιστοποιώντας τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης», αναφέρει το έγγραφο.

Και οι δαπάνες από το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο»

Η ICE σχεδιάζει να προσλάβει εργολάβους για να πραγματοποιήσουν ανακαινίσεις στα κτίρια με σκοπό την κατασκευή χώρων κράτησης, ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, καφετεριών, λόμπι, χώρων αναψυχής, κοιτώνων και χώρων δικαστηρίων. Οι εγκαταστάσεις θα διασφαλίζουν την «ασφαλή και ανθρώπινη πολιτική κράτηση αλλοδαπών», σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα κέντρα κράτησης θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια από το τεράστιο πακέτο δαπανών που ψήφισε το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, τον Ιούλιο του 2025.

Αυτό το πακέτο, γνωστό ως «Ένα Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο», περιελάμβανε ένα πρωτοφανές ποσό 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κράτηση. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2024 περιελάμβανε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την κράτηση μεταναστών.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την ICE έχει αυξηθεί κατά περίπου 74%

Χιλιάδες υπό κράτηση

Η ICE αναμένει ότι οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2026 και ότι θα αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα κλινών του οργανισμού σε 92.600 κλίνες.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την ICE έχει αυξηθεί κατά περίπου 74% από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025, φτάνοντας τους 68.000 αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβλέψει μια εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από τότε που επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει την αποστολή πρακτόρων μετανάστευσης σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, έχει εντείνει τις συλλήψεις παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, έχει καταστείλει τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων και έχει διευρύνει τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπορούσαν να απελαθούν αφαιρώντας από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες το προσωρινό νόμιμο καθεστώς.

Παρά τα αυξανόμενα σημάδια πολιτικής αντίδρασης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να εντείνει την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση φέτος με κεφάλαια που έδωσε το Κογκρέσο στην ICE για να προσλάβει χιλιάδες πράκτορες, να συλλάβει περισσότερους από 100.000 μετανάστες ανά πάσα στιγμή και να επεκτείνει την επιτήρηση για τον εντοπισμό πιθανών παραβατών του νόμου περί μετανάστευσης.

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Markets
Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

inWellness
inTown
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Έκθεση 14.02.26

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Τεχνητή Νοημοσύνη 14.02.26

Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Μάθιου Γουίτακερ 14.02.26

«Δεν έχω πειστεί» ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα συμφωνήσει με την Ουκρανία

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

