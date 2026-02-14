Να δαπανήσει 38,3 δισεκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει η ICE μέχρι το τέλος του έτους σε κέντρα κράτησης για την κράτηση και την επεξεργασία δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που πρόκειται να απελαθούν, σύμφωνα με μια επισκόπηση του σχεδίου που είδε το φως της δημοσιότητας από το γραφείο της κυβερνήτη του Νιου Χάμσαϊρ, Κέλι Αγιότ.

Το έγγραφο παρασχέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετά από έρευνα που έκανε η Αγιότ μετά από ακρόαση στη Γερουσία των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Το σχέδιο αναφέρει ότι τα κέντρα είναι απαραίτητα καθώς η ICE προετοιμάζεται μετά την πρόσληψη 12.000 επιπλέον πρακτόρων

Τα σχέδια της ICE

Η ICE σχεδιάζει να αγοράσει 16 υπάρχοντα κτίρια και να τα ανακαινίσει ώστε να χρησιμεύσουν ως περιφερειακά κέντρα επεξεργασίας που μπορούν να φιλοξενήσουν 1.000 έως 1.500 κρατούμενους για μέση διαμονή τριών έως επτά ημερών, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η υπηρεσία θα ανοίξει επίσης οκτώ μεγάλα κέντρα κράτησης ικανά να φιλοξενήσουν 7.000 έως 10.000 κρατούμενους για κατά μέσο όρο περίπου 60 ημέρες, τα οποία θα χρησιμεύουν ως η «κύρια τοποθεσία» για τους μετανάστες που απελαύνονται στο εξωτερικό.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ICE θα αποκτήσει 10 επιπλέον εγκαταστάσεις «με το κλειδί στο χέρι» όπου η υπηρεσία λειτουργεί ήδη, σύμφωνα με το σχέδιο.

«Αυτό το νέο μοντέλο θα επιτρέψει στην ICE να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο κράτησης μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των συμβεβλημένων εγκαταστάσεων κράτησης που χρησιμοποιούνται, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική χωρητικότητα κλινών, ενισχύοντας τη διαχείριση της κράτησης και βελτιστοποιώντας τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης», αναφέρει το έγγραφο.

Και οι δαπάνες από το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο»

Η ICE σχεδιάζει να προσλάβει εργολάβους για να πραγματοποιήσουν ανακαινίσεις στα κτίρια με σκοπό την κατασκευή χώρων κράτησης, ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, καφετεριών, λόμπι, χώρων αναψυχής, κοιτώνων και χώρων δικαστηρίων. Οι εγκαταστάσεις θα διασφαλίζουν την «ασφαλή και ανθρώπινη πολιτική κράτηση αλλοδαπών», σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα κέντρα κράτησης θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια από το τεράστιο πακέτο δαπανών που ψήφισε το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, τον Ιούλιο του 2025.

Αυτό το πακέτο, γνωστό ως «Ένα Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο», περιελάμβανε ένα πρωτοφανές ποσό 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κράτηση. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2024 περιελάμβανε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την κράτηση μεταναστών.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την ICE έχει αυξηθεί κατά περίπου 74%

Χιλιάδες υπό κράτηση

Η ICE αναμένει ότι οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2026 και ότι θα αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα κλινών του οργανισμού σε 92.600 κλίνες.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την ICE έχει αυξηθεί κατά περίπου 74% από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025, φτάνοντας τους 68.000 αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβλέψει μια εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από τότε που επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει την αποστολή πρακτόρων μετανάστευσης σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, έχει εντείνει τις συλλήψεις παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, έχει καταστείλει τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων και έχει διευρύνει τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπορούσαν να απελαθούν αφαιρώντας από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες το προσωρινό νόμιμο καθεστώς.

Παρά τα αυξανόμενα σημάδια πολιτικής αντίδρασης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να εντείνει την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση φέτος με κεφάλαια που έδωσε το Κογκρέσο στην ICE για να προσλάβει χιλιάδες πράκτορες, να συλλάβει περισσότερους από 100.000 μετανάστες ανά πάσα στιγμή και να επεκτείνει την επιτήρηση για τον εντοπισμό πιθανών παραβατών του νόμου περί μετανάστευσης.