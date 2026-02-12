newspaper
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
Ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ ανακοινώνει την απόσυρση της ICE από την Μινεσότα
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 20:07

Ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ ανακοινώνει την απόσυρση της ICE από την Μινεσότα

«Μια σημαντική μείωση των πρακτόρων της ICE έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα και θα συνεχιστεί και την επόμενη», λέει ο Τoμ Χόμαν

Ο «τσάρος των συνόρων» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στις δίδυμες πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πωλ πλησιάζει στο τέλος της.

Ο Τομ Χόμαν δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία προκάλεσε μήνες αναταραχών και διαδηλώσεων, «μείωσε σημαντικά τον αριθμό των στόχων για την επιβολή της νομοθεσίας».

Αποκάλυψε ότι από τον Δεκέμβριο, όταν ο Τραμπ έδωσε εντολή για τη μαζική συγκέντρωση χιλιάδων πρακτόρων της ICE, έχουν πραγματοποιηθεί 4.000 συλλήψεις.

«Έχω προτείνει και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση. Μια σημαντική μείωση έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα και θα συνεχιστεί και την επόμενη», δήλωσε ο Χόμαν σε δημοσιογράφους στην πολιτεία της Μινεσότα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου θα συνεχιστούν μετά τη μείωση των δυνάμεων και ανέφερε ότι οι κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν πιο πρόθυμα με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης, γεγονός που συνέβαλε στη διευκόλυνση της μείωσης.

«Η επιχείρηση καθιστά τη Μινεσότα και το Μινεάπολη ασφαλέστερew, χάρη στη συνεργασία που είχαμε με τις κομητείες, την πολιτεία και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες μας. Θα το επαναλάβω, είναι λιγότερο ένα καταφύγιο για εγκληματίες», δήλωσε.

Το χάος που αφήνει πίσω η ICE

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, φάνηκε να ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση του Χόμαν με ένα σύντομο μήνυμα που δημοσίευσε στην αμερικανική εταιρεία κοινωνικών μέσων X.

«Ευχαριστώ, Μινεσότα», είπε καθώς ο Χόμαν ολοκλήρωνε τις δηλώσεις του.

Οι Δίδυμες Πόλεις βρίσκονται σε αναβρασμό τους τελευταίους δύο μήνες, με τους κατοίκους να διαδηλώνουν επανειλημμένα κατά των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου νοσηλευτή εντατικής θεραπείας, από αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης στις 24 Ιανουαρίου, και τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, μιας 37χρονης μητέρας τριών παιδιών, στις 7 Ιανουαρίου.

Η δολοφονία του Πρέτι, ειδικότερα, επιδείνωσε σημαντικά τις εντάσεις, καθώς οι τοπικοί και κρατικοί ηγέτες απαίτησαν ανεξάρτητες έρευνες και αμφισβήτησαν τη συνεργασία των ομοσπονδιακών αρχών με τις τοπικές.

Η απόφαση να ανακοινωθεί το τέλος της αύξησης των μεταναστευτικών ελέγχων έρχεται καθώς το Κογκρέσο εξετάζει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η ICE, πριν από την προθεσμία του Σαββάτου.

Κυρίως οι δημοκρατικοί βουλευτές έχουν απαιτήσει οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση να εξαρτάται από την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων από την υπηρεσία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού, απαιτήσεις που είναι απίθανο να λάβουν την υποστήριξη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

«Είτε χρειαζόμαστε δραματικές αλλαγές, είτε, ακούστε, οι Ρεπουμπλικανοί θα αποφασίσουν να κλείσουν τη FEMA, την Ακτοφυλακή και την TSA, και αυτό θα είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, αναφερόμενος σε άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο DHS.

