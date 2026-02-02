Οι δύο ομοσπονδιακοί αξιωματικοί που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη ταυτοποιήθηκαν σε κυβερνητικά έγγραφα. Πρόκειται για τον 43χρονο Χεσούς Οτσόα, ένα συνοριακό πράκτορα και τον 35χρονο Ραϊμούντο Γκουτιέρεζ, έναν αξιωματικό της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP).

Η δολοφονία Πρέτι πυροδότησε εκτεταμένες διαδηλώσεις και κατακραυγή κατά της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ και των πρακτόρων που δεν διστάζουν να δολοφονούν διαδηλωτές. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Πρέτι, η κυβέρνηση Τραμπ επανειλημμένα προώθησε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τους πυροβολισμούς.

Η CBP, η υπηρεσία που απασχολεί και τους δύο άνδρες, αρνήθηκε να κατονομάσει δημόσια τους εμπλεκόμενους πράκτορες και έχει δημοσιεύσει λίγες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πυροβολισμούς.

Η δολοφονία του Πρέτι – όπως και αυτή της Ρενέ Γκουντ λίγες ημέρες νωρίτερα – και η μυστικότητα που περιβάλλει την ταυτότητα των πρακτόρων προκαλούν οργή στις ΗΠΑ με χιλιάδες να κατεβαίνουν στους δρόμους σε όλες τις πολιτείες και να ζητούν να καταργηθούν οι υπηρεσίες καταστολής της μετανάστευσης, καθώς πράκτορες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους συλλαμβάνουν βίαια και χωρίς ένταλμα όποιον τους φαίνεται ότι έχει μεταναστευτικό προφίλ.

Επιστολή στο Κογκρέσο χωρίς τα ονόματα

Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει πλήρη και διαφανή έρευνα για τη δολοφονία Πρέτι, ο οποίος ήταν 37 ετών και εργαζόταν ως νοσοκόμος σε μονάδας εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο για Βετεράνους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η CBP έστειλε ειδοποίηση σε επιλεγμένα μέλη του Κογκρέσου επιβεβαιώνοντας ότι δύο πράκτορες πυροβόλησαν με πιστόλια Glock κατά τη διάρκεια της «συμπλοκής» που οδήγησε στον θάνατο του Πρέτι, αν και η ειδοποίηση παρέλειψε τα ονόματά τους. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο επιβλέπει την CBP, δήλωσε μέσω εκπροσώπου ότι οι πράκτορες τέθηκαν σε άδεια μετά τους πυροβολισμούς.

Μετά από ημέρες διαμαρτυριών και πιέσεων από τους νομοθέτες, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το τμήμα πολιτικών δικαιωμάτων του είχε ξεκινήσει έρευνα.

Τα αρχεία φέρονται να δείχνουν ότι ο Οτσόα εντάχθηκε στην CBP το 2018 ως πράκτορας συνοριακής περιπολίας, ενώ ο Γκουτιέρεζ άρχισε να εργάζεται για την υπηρεσία το 2014. Και οι δύο άνδρες κατάγονται από το Τέξας.