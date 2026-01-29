magazin
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 17:56
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
29 Ιανουαρίου 2026, 18:04

Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
A
A
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Ο διαχειριστής του «r/catbongos», ενός subreddit (σ.σ. εξειδικευμένη κοινότητα/υποενότητα εντός της πλατφόρμας Reddit, που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα) 800.000 μελών, αφιερωμένο σε βίντεο με ανθρώπους να παίζουν με τις γάτες τους σαν… ντραμς, δεν δημοσίευσε ποτέ οτιδήποτε για πολιτική πριν από το Σάββατο, οπότε και παρακολούθησε βίντεο που δείχνουν πράκτορες της ICE να σκοτώνουν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Τότε, ο 30χρονος επαγγελματίας παίκτης πόκερ από την Πολιτεία της Ουάσινγκτον αποφάσισε να πάρει θέση. «Αν εξακολουθείτε να υποστηρίζετε τον Τραμπ/ICE έστω και ελαφρώς, δεν είστε ευπρόσδεκτοι σε αυτό το sub. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ή δικαιολογούνται για αυτό», έγραψε ο διαχειριστής, γνωστός στο διαδίκτυο με το όνομα χρήστη «8_guy».

Δεν ήξερε πώς θα πήγαινε αυτή η ανάρτηση. Η πιο έντονη διαμάχη του φόρουμ, μέχρι τότε, ήταν σχετικά με το αν θα έπρεπε να επιτρέπονται άλλα ζώα που παίζονται σαν… μπόνγκο. Αλλά η ανάρτηση κατά της ICE έκανε θραύση, λαμβάνοντας περισσότερες από 40.000 θετικές ψήφους στο Reddit, ενώπολλοί αναγνώστες απάντησαν έκτοτε με επαίνους και παρόμοιες αναρτήσεις, εξαπολύοντας την πιο έντονη «πλημμύρα» πολιτικής κριτικής που έχει δει το subreddit από την κυκλοφορία του, το 2020.

«Οι άνθρωποι απλώς έχουν αυτόν τον συσσωρευμένο θυμό. Έφτασε στο σημείο που όλοι νιώσαμε την ανάγκη να πούμε ‘αρκετά!’», τόνισε ο διαχειριστής σε συνέντευξή του στην Washington Post, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η οργή έσπασε τους φυλετικούς φραγμούς του Διαδικτύου

Η ένταση της οργής για τον θάνατο του Πρέτι έχει σπάσει τους φυλετικούς φραγμούς του Διαδικτύου, μετατρέποντας τους παραδοσιακά απολιτικούς διαδικτυακούς χώρους σε πλατφόρμες «φωνής» για σφοδρή κριτική της καταστολής της μετανάστευσης από τη διοίκηση Τραμπ.

Στο Instagram, το Reddit, το TikTok και το YouTube, οι influencers που έχουν δημιουργήσει τεράστιο και πολιτικά ουδέτερο κοινό, με περιεχόμενο σχετικά με τη μαγειρική, τον αθλητισμό και τη μόδα, επέλεξαν ξαφνικά να μιλήσουν με μανία για τις συγκρούσεις στη Μινεάπολη, φέρνοντας μαζί τους πολλούς από τους θαυμαστές τους.

Άλλαξαν γνώμη και οι συντηρητικοί μετά τη δολοφονία Πρέτι

Ακόμη και ορισμένοι εξέχοντες συντηρητικοί «έσπασαν», αξιοποιώντας το πολιτικό δικαίωμα να επικρίνουν την κυβέρνηση Τραμπ. Ο συντηρητικός ραδιοφωνικός παρουσιαστής Έρικ Έρικσον, ο οποίος αρχικά αποκάλεσε τον Πρέτι «ταραχοποιό», αντέστρεψε την πορεία του μετά την ανασκόπηση των πλάνων της δολοφονίας, γράφοντας στο Substack του ότι η βιασύνη να τον «κακολογήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα» ήταν τεράστιο λάθος.

Ο πρώην βουλευτής Τρέι Trey Γκόουντι, τώρα παρουσιαστής του Fox News, ήταν ακόμη πιο ωμάς σχετικά με την καταδίκη της Πρέτι από την κυβέρνηση στο καλωδιακό δίκτυο. «Σίγουρα δεν πρέπει να τον χαρακτηρίσουμε ως εγχώριο τρομοκράτη που πρόκειται να εκτελέσει μπάτσους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι influencers με δύναμη αποφάσισαν να την αξιοποιήσουν για το κοινό καλό

Η έκταση της οργής αντανακλά την αυξανόμενη πρόκληση για την κυβέρνηση Τραμπ να κερδίσει την υποστήριξη των Αμερικανών για μια καταστολή που οδήγησε σε πολλούς θανάτους και πυροδότησε διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ακόμη και πριν από τη δολοφονία του Πρέτι, η πλειονότητα των ψηφοφόρων είπαν στους δημοσκόπους ότι καταδικάζουν το έργο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE και πίστευαν ότι κάνει τις πόλεις στις ΗΠΑ λιγότερο ασφαλείς. Περίπου το 48% των Αμερικανών δήλωσε ότι η δολοφονία του Πρέτι από την ICE δεν ήταν δικαιολογημένη, σε σύγκριση με το 20% που την υπερασπίστηκε, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Αλλά υπογραμμίζει επίσης πώς μια διάσπαρτη ποικιλία φωνών με επιρροή έχει αποκτήσει δύναμη σε ένα κατακερματισμένο τοπίο για τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, που επιλέγουν να τη χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Η πίστη και η προσοχή που έχουν χτίσει εδώ και χρόνια στο Διαδίκτυο, τους έχουν δώσει μια άμεση γραμμή με τους θεατές που έχουν το ίδιο σκεπτικό, βοηθώντας να επαναφέρουν τις «κόκκινες γραμμές» που κάποτε καθόριζαν την αμερικανική κουλτούρα και την πολιτική ζωή.

«Όταν κάτι είναι τόσο προφανές και ορατό, έρχεται μια στιγμή που διαταράσσει αυτό τον κανονικό διαχωρισμό» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε η Τζέσικα Μάντοξ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια που μελετά τις διαδικτυακές κοινότητες. «Η δύναμη της μαρτυρίας μπόρεσε να διαπεράσει μερικά από αυτά τα σιλό που έβαλαν οι άνθρωποι», προσέθεσε.

Viral οι αναρτήσεις που επικρίνουν τη δολοφονία από την ICE

Οι αναρτήσεις που επικρίνουν τη δολοφονία του Πρέτι έχουν γίνει viral στις κοινότητες και μεταξύ των influencers που είναι αφοσιωμένοι στην ποδηλασία βουνού, το μπέιζμπολ και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Στο Meta’s Threads, το concept έχει γίνει ένα μιμίδιο, με δημιουργούς, αφοσιωμένους στα ταξίδια, το ράψιμο και τα οικονομικά των γυναικών, να δημοσιεύουν μηνύματα πως δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν απολιτικοί μπροστά στη βία που αποτελούσε υπαρξιακή απειλή.

«Αυτός είναι ένας λογαριασμός μπέρμπον, αλλά δεν μπορώ να πιω μπέρμπον αν η ICE με πυροβολήσει στα μούτρα», έγραψε ένας influencer ουίσκι στο Instagram, σε μια ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει 150.000 likes. Μετά τη δολοφονία του Πρέτι, ο ίδιος influencer δημοσίευσε ένα μήνυμα: «Αν βρεθείτε σε ένα σημείο όπου λέτε ‘Δεν ψήφισα για αυτό’ είναι εντάξει. Δεν είναι πολύ αργά για να αλλάξετε γνώμη».

Στο YouTube, ο Τσάρλι Γουάιτ, ένας influencer βιντεοπαιχνιδιών, δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 18 λεπτών σχετικά με τη δολοφονία, με τίτλο «Αυτό θα έπρεπε να σε θυμώσει πολύ», το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια φορές την ημέρα.

Και στο TikTok, ο fitness influencer Scotty Flynn δημοσίευσε ένα σχολιασμό γεμάτο υβριστικά λόγια, που έχει προβληθεί περισσότερες από 14 εκατομμύρια φορές: «Γα@@@@@ο να γίνεται πολιτικό, αυτό ήταν φόνος», είπε ο Φλιν.

@scotty.k.fitnessAre we great yet?♬ Everything In Its Right Place – SAD

«Η πολιτική είναι στο κατώφλι σας είτε σας αρέσει είτε όχι»

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα σε σημαντικές πολιτικές στιγμές, έχουν επίσης μια ανομοιογενή ιστορία ως μέρος για εποικοδομητικές συζητήσεις. Οι διαδικτυακές αναρτήσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας το 2020, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, πυροδότησε κριτική ότι ο λεγόμενος «slacktivism» ήταν μη δεσμευτικός, με ελάχιστους πραγματικούς στόχους για απτή δράση.

Αλλά για ορισμένους δημιουργούς, η δολοφονία του Πρέτι και η συσσώρευση της οργής απέναντι στην ICE στις αμερικανικές πόλεις θεωρούνται ήδη ως ένα «σημείο καμπής», που τους οδηγεί να εκφράσουν περαιτέρω τον θυμό και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τόνισε ο Τζον Γιανγκ, ένας influencer του γκολφ στο Ρόουντ Άιλαντ, με σχεδόν 20.000 ακόλουθους στο Instagram. Δημοσίευσε ένα βίντεο την Κυριακή που τον δείχνει να παίζει γκολφ μαζί με ένα μήνυμα που έλεγε στους θεατές ότι «η πολιτική είναι στο κατώφλι σας είτε σας αρέσει είτε όχι».

«Αρνούμαι να πω, είχες μια πλατφόρμα και δεν έκανες τίποτα»

Μερικοί ακόλουθοι σχολίασαν με θυμό ότι πρέπει να ασχολείται με τον αθλητισμό, είπε ο Γιανγκ στην «The Post», αλλά εκατοντάδες άλλοι του έστειλαν μηνύματα που τον ενθάρρυναν να συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά – ειδικά δεδομένου του κοινού του, με λάτρεις του γκολφ, που παραδοσιακά ήταν συντηρητικοί, λευκοί και άντρες. Ανέφερε, μάλιστα, ότι είχε σχεδιάσει να μιλήσει σύντομα με έναν influencer του pickleball, που ήρανπρόθυμος να μοιραστεί με το κοινό του την ίδια αγανάκτηση.

«Για μερικούς ανθρώπους αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά γύρω από το κόστος που θα έχουν τα λόγια τους, επειδή αισθάνονται ότι πρέπει να προστατεύσουν την επωνυμία τους, τα οικονομικά τους κίνητρα. Αλλά υπάρχει και κόστος με το να μην πουν τίποτα, επίσης», σημείωσε. τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι να ξυπνήσω σε 5 ή 10 χρόνια και να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω: ‘Είχες μια πλατφόρμα και δεν έκανες τίποτα’».

