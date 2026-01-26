Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Στις 7 Ιανουαρίου, η Ρενέ Γκουντ έπεσε νεκρή από τα πυρά πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών και νόμιμη παρατηρήτρια των κινητοποιήσεων, ήθελε να σκοτώσει τον πράκτορα χρησιμοποιώντας σαν όπλο το αυτοκίνητό της.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, επίσης στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έξι άνδρες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης), εν πλήρει εξαρτίσει και με μάσκες, διεξήγαγαν «στοχευμένη επιχείρηση», όταν συνάντησαν έναν άνδρα στη λεωφόρο Νίκολετ, και τον «αντιμετώπισαν». Αποτέλεσμα, να σκοτωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνει ο Economist, αλλά και άλλα διεθνή ΜΜΕ, βίντεο που γυρίστηκε από την απέναντι πλευρά του δρόμου καταγράφει την πάλη μετά την έναρξή της. Ένας αστυνομικός φαίνεται προφανώς να γρονθοκοπεί επανειλημμένα τον άνδρα στο κεφάλι. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, μετά ένας δεύτερος. Και στη συνέχεια ένας πράκτορας φαίνεται να πυροβολεί πολλές σφαίρες στο μπρούμυτα ξαπλωμένο σώμα του άνδρα.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι το θύμα ήταν ο Άλεξ Πρίτι. Λευκός, 37 ετών, νόμιμος κάτοχος όπλου και άδειας οπλοφορίας. Οι προηγούμενες σχέσεις του με τις αρχές ασφαλείας ήταν κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ. Επίσης ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει παράσχει καμία πληροφορία για το περιστατικό στη Μινεάπολη, όπου οι διαδηλώσεις δεν λένε να κοπάσουν ενάντια στη δράση της ICE.

Οι γονείς του δήλωσαν ότι ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που έκανε μόνο καλό. «Δεν θα μπορούσε να πειράξει άνθρωπο», δήλωσε πρώην συνάδελφός του στο CBS.

Η εκδοχή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση της Ρενέ Γκουντ, έσπευσε να αθωώσει τον πράκτορα. Χωρίς να έχει καν προηγηθεί έρευνα.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Άλεξ Πρίτι πλησίασε τους αστυνομικούς κρατώντας ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών και στη συνέχεια αντιστάθηκε στη σύλληψη. Φοβούμενος για τη ζωή του, ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά», λέει το υπουργείο. «Αυτό μοιάζει με μια κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τις αρχές επιβολής του νόμου».

Ο Economist επισημαίνει ότι αυτή η υπερβολή, χωρίς να αποδεικνύεται από σοβαρά στοιχεία, είναι βασικό χαρακτηριστικό της πολιορκίας που έχει επιβάλει στη Μινεάπολη η κυβέρνηση Τραμπ. Και χαρακτηρίζει «πλασματική» την εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης, σημειώνοντας ότι ο ευρύτερος και πραγματικό σκοπός της είναι η πρόκληση και το πολιτικό θέατρο. Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες, ορισμένες δηλώσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με βίαιες ενέργειες αστυνομικών έχουν αποδειχθεί παραπλανητικές ή εντελώς ψευδείς.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν εμποδίσει την τοπική αστυνομία να διερευνήσει ύποπτες περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας. Σε αυτή την τελευταία ένοπλη επίθεση, ομοσπονδιακοί πράκτορες προφανώς προσπάθησαν να διατάξουν την τοπική αστυνομία να εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος. Σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune, ορισμένοι μάρτυρες συνελήφθησαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Πλήρης ασυλία και ατιμωρησία

Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο νομικά δεν ισχύει, τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όσο και ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, ισχυρίστηκαν ισχυρίστηκαν ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία απολαμβάνει σχεδόν πλήρους ασυλίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όμως, η κυβέρνηση, καλύπτοντας τους πράκτορες και ματαιώνοντας τις έρευνες των τοπικών αρχών, έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ατιμωρησίας. Έτσι, ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και αλλού φαίνεται πως πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες.

Μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, πράκτορας του FBI που διερευνούσε την υπόθεση παραιτήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν πιέσεις από την ηγεσία του γραφείου του FBI στην Ουάσιγκτον να τερματίσει την έρευμα. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, έσπευσε να κατηγορήσει το θύμα ότι διέπραξε «εγχώρια τρομοκρατία».

Αντί να ελεγχθεί ο πράκτορας που την πυροβόλησε, αντιμετωπίζεται σαν ήρωας. Εκστρατεία υπέρ του έχει ήδη συγκεντρώσει γι΄ αυτόν 800.000 δολάρια. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάχθηκε να κάνει έρευνα για τη Ρενέ Γκουντ και τη σύζυγό της.

«Γενική απεργία»

Αυτή η δεύτερη δολοφονία ώθησε τους οργισμένους κατοίκους στη Μινεάπολη να ξαναβγούν στους δρόμους, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο: -29°C.

Χιλιάδες διαδήλωσαν, εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν τις πόρτες τους και οι εργαζόμενοι έμειναν στα σπίτια τους προχωρώντας σε «γενική απεργία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους κατοίκους στη Μινεάπολη για ένοπλη επανάσταση. «Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν Εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στο Truth Social λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, επισήμανε ότι μετά την τελευταία δολοφονία, δεν υπήρξε «ούτε ένα σπασμένο παράθυρο» μετά τις διαδηλώσεις. Αποκάλεσε την ομοσπονδιακή επιχείρηση στη Μινεάπολη «εισβολή βαριά οπλισμένων μασκοφόρων πρακτόρων… ενθαρρυμένων από το αίσθημα ατιμωρησίας».

Πόσοι πρέπει να πεθάνουν ακόμη;

«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί, πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;» αναρωτήθηκε.

Και ο Δημοκρατικός κυβερνήστης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σπέρνει χάος και βία». Το αντιπαρέβαλε αυτό με τους απλούς κατοίκους της Μινεσότα, οι οποίοι, όπως είπε, «διαμαρτύρονται δυνατά και επειγόντως, αλλά ειρηνικά».

Μετά τη δολοφονία στις 24 Ιανουαρίου, οι διαδηλωτές εμφανίστηκαν, φώναξαν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες και απωθήθηκαν με δακρυγόνα, νερό και κλομπ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τους χαρακτήρισε ως «ταραξίες», αν και τα διαθέσιμα πλάνα υποδηλώνουν ότι ήταν θυμωμένοι αλλά όχι βίαιοι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ο’ Χάρα κάλεσε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. Μέχρι στιγμής, έχουν επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τους ένοπλους αξιωματικούς της ομοσπονδιακής διοίκησης.