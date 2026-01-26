newspaper
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 22:00

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Στις 7 Ιανουαρίου, η Ρενέ Γκουντ έπεσε νεκρή από τα πυρά πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών και νόμιμη παρατηρήτρια των κινητοποιήσεων, ήθελε να σκοτώσει τον πράκτορα χρησιμοποιώντας σαν όπλο το αυτοκίνητό της.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, επίσης στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έξι άνδρες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης), εν πλήρει εξαρτίσει και με μάσκες, διεξήγαγαν «στοχευμένη επιχείρηση», όταν συνάντησαν έναν άνδρα στη λεωφόρο Νίκολετ, και τον «αντιμετώπισαν». Αποτέλεσμα, να σκοτωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Άλεξ Πρίτι, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE / U.S. Department of Veterans Affairs/Handout via REUTERS

Όπως επισημαίνει ο Economist, αλλά και άλλα διεθνή ΜΜΕ, βίντεο που γυρίστηκε από την απέναντι πλευρά του δρόμου καταγράφει την πάλη μετά την έναρξή της. Ένας αστυνομικός φαίνεται προφανώς να γρονθοκοπεί επανειλημμένα τον άνδρα στο κεφάλι. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, μετά ένας δεύτερος. Και στη συνέχεια ένας πράκτορας φαίνεται να πυροβολεί πολλές σφαίρες στο μπρούμυτα ξαπλωμένο σώμα του άνδρα.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι το θύμα ήταν ο Άλεξ Πρίτι. Λευκός, 37 ετών, νόμιμος κάτοχος όπλου και άδειας οπλοφορίας. Οι προηγούμενες σχέσεις του με τις αρχές ασφαλείας ήταν κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ. Επίσης ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει παράσχει καμία πληροφορία για το περιστατικό στη Μινεάπολη, όπου οι διαδηλώσεις δεν λένε να κοπάσουν ενάντια στη δράση της ICE.

Οι γονείς του δήλωσαν ότι ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που έκανε μόνο καλό. «Δεν θα μπορούσε να πειράξει άνθρωπο», δήλωσε πρώην συνάδελφός του στο CBS.

Η εκδοχή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση της Ρενέ Γκουντ, έσπευσε να αθωώσει τον πράκτορα. Χωρίς να έχει καν προηγηθεί έρευνα.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Άλεξ Πρίτι πλησίασε τους αστυνομικούς κρατώντας ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών και στη συνέχεια αντιστάθηκε στη σύλληψη. Φοβούμενος για τη ζωή του, ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά», λέει το υπουργείο. «Αυτό μοιάζει με μια κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τις αρχές επιβολής του νόμου».

REUTERS/Tim Evans

Ο Economist επισημαίνει ότι αυτή η υπερβολή, χωρίς να αποδεικνύεται από σοβαρά στοιχεία, είναι βασικό χαρακτηριστικό της πολιορκίας που έχει επιβάλει στη Μινεάπολη η κυβέρνηση Τραμπ. Και χαρακτηρίζει «πλασματική» την εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης, σημειώνοντας ότι ο ευρύτερος και πραγματικό σκοπός της είναι η πρόκληση και το πολιτικό θέατρο. Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες, ορισμένες δηλώσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με βίαιες ενέργειες αστυνομικών έχουν αποδειχθεί παραπλανητικές ή εντελώς ψευδείς.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν εμποδίσει την τοπική αστυνομία να διερευνήσει ύποπτες περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας. Σε αυτή την τελευταία ένοπλη επίθεση, ομοσπονδιακοί πράκτορες προφανώς προσπάθησαν να διατάξουν την τοπική αστυνομία να εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος. Σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune, ορισμένοι μάρτυρες συνελήφθησαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Πλήρης ασυλία και ατιμωρησία

Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο νομικά δεν ισχύει, τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όσο και ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, ισχυρίστηκαν ισχυρίστηκαν ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία απολαμβάνει σχεδόν πλήρους ασυλίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όμως, η κυβέρνηση, καλύπτοντας τους πράκτορες και ματαιώνοντας τις έρευνες των τοπικών αρχών, έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ατιμωρησίας. Έτσι, ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και αλλού φαίνεται πως πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες.

Μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, πράκτορας του FBI που διερευνούσε την υπόθεση παραιτήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν πιέσεις από την ηγεσία του γραφείου του FBI στην Ουάσιγκτον να τερματίσει την έρευμα. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, έσπευσε να κατηγορήσει το θύμα ότι διέπραξε «εγχώρια τρομοκρατία».

Αντί να ελεγχθεί ο πράκτορας που την πυροβόλησε, αντιμετωπίζεται σαν ήρωας. Εκστρατεία υπέρ του έχει ήδη συγκεντρώσει γι΄ αυτόν 800.000 δολάρια. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάχθηκε να κάνει έρευνα για τη Ρενέ Γκουντ και τη σύζυγό της.

REUTERS/Tim Evans

«Γενική απεργία»

Αυτή η δεύτερη δολοφονία ώθησε τους οργισμένους κατοίκους στη Μινεάπολη να ξαναβγούν στους δρόμους, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο: -29°C.

Χιλιάδες διαδήλωσαν, εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν τις πόρτες τους και οι εργαζόμενοι έμειναν στα σπίτια τους προχωρώντας σε «γενική απεργία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους κατοίκους στη Μινεάπολη για ένοπλη επανάσταση. «Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν Εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στο Truth Social λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, επισήμανε ότι μετά την τελευταία δολοφονία, δεν υπήρξε «ούτε ένα σπασμένο παράθυρο» μετά τις διαδηλώσεις. Αποκάλεσε την ομοσπονδιακή επιχείρηση στη Μινεάπολη «εισβολή βαριά οπλισμένων μασκοφόρων πρακτόρων… ενθαρρυμένων από το αίσθημα ατιμωρησίας».

Πόσοι πρέπει να πεθάνουν ακόμη;

«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί, πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;» αναρωτήθηκε.

Και ο Δημοκρατικός κυβερνήστης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σπέρνει χάος και βία». Το αντιπαρέβαλε αυτό με τους απλούς κατοίκους της Μινεσότα, οι οποίοι, όπως είπε, «διαμαρτύρονται δυνατά και επειγόντως, αλλά ειρηνικά».

Μετά τη δολοφονία στις 24 Ιανουαρίου, οι διαδηλωτές εμφανίστηκαν, φώναξαν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες και απωθήθηκαν με δακρυγόνα, νερό και κλομπ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τους χαρακτήρισε ως «ταραξίες», αν και τα διαθέσιμα πλάνα υποδηλώνουν ότι ήταν θυμωμένοι αλλά όχι βίαιοι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ο’ Χάρα κάλεσε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. Μέχρι στιγμής, έχουν επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τους ένοπλους αξιωματικούς της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Παναγιώτης Δημόπουλος 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…

Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
