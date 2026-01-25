Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα του δάγκωσαν και του έκοψαν το δάχτυλο

Δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Μινεάπολη μετά από φερόμενη επίθεση εναντίον αξιωματικού της Ερευνητικής Υπηρεσίας του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ – HSI στη Μινεάπολη, όπου ο ένας από αυτούς κατηγορείται πως του δάγκωσε και του έκοψε την άκρη από το δάχτυλο του πράκτορα.

Ένας αξιωματικός της Homeland Security Investigations στη Μινεάπολη κατήγγειλε πως διαδηλωτής του έκοψε την άκρη του δακτύλου του κατά την διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ – ICE, μετά τη νέα δολοφονία ενός αμερικανού πολίτη.

Τι ανέφερε η αρμόδια υπουργός για το κομμένο δάχτυλο

Η βοηθός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, μοιράστηκε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του κομμένου δακτύλου ενός ομοσπονδιακού αστυνομικού, το οποίο φέρεται να του δάγκωσε ένας διαδηλωτής κατά της ICE στη Μινεάπολη.

«Στο Μινεάπολη, αυτοί οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στον αξιωματικό μας και ένας από αυτούς δάγκωσε το δάχτυλο του αστυνομικού της HSI», έγραψε η ΜακΛάφλιν στην ανάρτησή της. «Θα χάσει το δάχτυλό του». Μοιράστηκε φωτογραφίες δύο ατόμων που φαίνεται να βρίσκονται υπό κράτηση, αν και δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο άτομα είναι ο φερόμενος ως δράστης.

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αν και οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες έχουν κλιμακωθεί μετά τον θάνατο ακόμα ενός Αμερικανού κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Αμερικανός πολίτης και κάτοικος της Μινεάπολης το θύμα

Το θύμα ονομάζονταν Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κάτοικος της πόλης και Αμερικανός πολίτης. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας και άλλες πηγές που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του, το θύμα ήταν 37 ετών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε ήταν 37χρονος λευκός άνδρας χωρίς σοβαρό ποινικό παρελθόν, με μοναδικές καταγραφές ορισμένες κλήσεις στάθμευσης, κάτι που επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές.

Ο Ο’Χάρα είπε επίσης ότι ο άνδρας ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και διέθετε σχετική άδεια. Δεν είναι όμως σαφές αν το όπλο το οποίο παρουσιάστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ είναι αυτό του Πρέτι και αν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον πυροβόλησαν αφότου τον αφόπλισαν. Το υπουργείο κατονόμασε τους διαδηλωτές μετά την δολοφονία ως «ταραξίες» οι οποίοι «άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις δυνάμεις της τάξης που βρισκόταν εκεί».

Οι ειδικοί πράκτορες της ερευνητικής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), ερευνούν διασυνοριακά εγκλήματα, όπως λαθρεμπόριο όπλων/ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, οικονομικά εγκλήματα και κυβερνοεπιθέσεις. Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο βρέθηκε ο πράκτορας στο σημείο την ώρα που εκτυλίσσονταν επεισόδια, καθώς η αρμοδιότητές του δεν περιελάμβαναν την καταστολή πλήθους..