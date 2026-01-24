Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς της Μινεσότας ότι «υποκινούν εξέγερση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε απόψε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης -και οι δύο είναι Δημοκρατικοί- ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να κατηγορεί τους διαδηλωτές στην γραμμή Τραμπ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας που σκοτώθηκε είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού να τον πυροβολήσει ένας πράκτορας που «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχει να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι είναι εκείνο του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης» όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας ζητά να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές αρχές

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο ενός Αμερικανού που σκοτώθηκε σήμερα τη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες. «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε σήμερα μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.