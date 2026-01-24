newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς της Μινεσότας ότι «υποκινούν εξέγερση»
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 22:26

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς της Μινεσότας ότι «υποκινούν εξέγερση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης ότι υποκινούν εξέγερση εναντίον των ομοσπονδιακών αρχών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε απόψε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης -και οι δύο είναι Δημοκρατικοί- ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Το υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να κατηγορεί τους διαδηλωτές στην γραμμή Τραμπ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας που σκοτώθηκε είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού να τον πυροβολήσει ένας πράκτορας που «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχει να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι είναι εκείνο του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης» όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας ζητά να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές αρχές

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο ενός Αμερικανού που σκοτώθηκε σήμερα τη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες. «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε σήμερα μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία
Περίπου 40 ενώσεις 24.01.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων, στη νοτιοδυτική Αλβανία -στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Γέμισαν με διαδηλωτές οι δρόμοι στη Μινεσότα ενάντια στην ICE - 100 συλλήψεις ιερέων που εμπόδιζαν τις απελάσεις

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»

O Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες – Τι είπε για τον «τελικό» με τον Άγιαξ και τις μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο