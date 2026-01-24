Νεκρός στη Μινεάπολη από πυροβολισμούς της ICE – Σοκαριστικό βίντεο

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακού πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη το Σάββατο το πρωί, το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες από ομοσπονδιακές αρχές στην πόλη.

Πηγές που επικαλείται το FOX 9 ανέφεραν ότι ο άνδρας, 51 ετών, φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Το περιστατικό ακολουθεί τη δολοφονία της Renee Good στις 7 Ιανουαρίου, μιας 37χρονης μητέρας τριών παιδιών στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακό πράκτορα, και έρχεται μια μέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στην πόλη λόγω της αύξησης των ομοσπονδιακών πράκτορων μετανάστευσης και των εκτεταμένων ελέγχων σε όλη την πολιτεία.

Οι αρχές της πόλης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο «πυροβολισμός που εμπλέκει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς» συνέβη στην περιοχή της West 26th Street και της Nicollet Avenue South – και ότι «εργάζονται για την επιβεβαίωση επιπλέον λεπτομερειών».

«Ζητούμε από το κοινό να παραμείνει ήρεμο και να αποφύγει την άμεση περιοχή», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το Σάββατο το πρωί, και ταιριάζει με την αναφερόμενη από τις αρχές τοποθεσία του πυροβολισμού, δείχνει έναν άνδρα να ακινητοποιείται στο έδαφος από αρκετούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου, πριν να ακουστούν πυροβολισμοί, που φαίνεται να είναι πολλοί. Τουλάχιστον δύο αξιωματικοί φαίνεται ότι κρατούν τα όπλα τους προτεταμένα.

«Οπλοφορούσε»

Μια πηγή της επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε άμεσα για την κατάσταση παρείχε στον Guardian μια φωτογραφία ενός όπλου δίπλα σε γεμάτο γεμιστήρα. «Ο ύποπτος είχε όπλο με δύο γεμιστήρες», είπε η πηγή. «Η κατάσταση εξελίσσεται. Θα έχουμε… περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό».

BREAKING: DHS tells @FoxNews the suspect was armed with a gun, which has been recovered by federal agents. pic.twitter.com/GLZJMdwIup — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 24, 2026

«Έξω η ICE από την πολιτεία μας τώρα!»

Η γερουσιαστής της Μινεσότα Έιμι Κλόμπουτσαρ σχολίασε επίσης το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο X (πρώην Twitter).

«Υπήρξε άλλο ένα επεισόδιο πυροβολισμών που εμπλέκει ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και εργάζομαι για να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες», έγραψε. «Θα ενημερώσω το συντομότερο δυνατό».

«Προς την κυβέρνηση Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο που έχουν μείνει σιωπηλοί: Έξω η ICE από την πολιτεία μας ΤΩΡΑ.»