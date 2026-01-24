Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα συνεχίζουν να συλλαμβάνουν παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Μετά τη σύλληψη ενός 5χρονου αγοριού σε προάστιο της Μινεάπολις, συνέλαβαν επίσης ένα 2χρονο κορίτσι και τον πατέρα της και τους μετέφεραν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Ο πατέρας, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Elvis Joel TE, και η κόρη του σταμάτησαν και συνελήφθησαν από τους πράκτορες γύρω στη 1 μ.μ., ενώ επέστρεφαν στο σπίτι από το κατάστημα. Μέχρι το βράδυ, ομοσπονδιακός δικαστής είχε διατάξει την απελευθέρωση του κοριτσιού μέχρι τις 9:30 μ.μ. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι τους έβαλαν και τους δύο σε αεροπλάνο με προορισμό ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

«Η διαστροφή όλης αυτής της κατάστασης είναι πέρα από κάθε λόγο»

Η Irina Vaynerman, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας, δήλωσε στον Guardian ότι οι αξιωματούχοι μετανάστευσης μετέφεραν και τους δύο πίσω στο Μινεσότα και απελευθέρωσαν τη 2χρονη στην επιμέλεια της μητέρας της. Ο πατέρας παραμένει κρατούμενος στη Μινεσότα, είπε.

«Ο τρόμος είναι πραγματικά αδιανόητος», είπε η Vaynerman. «Η διαστροφή όλης αυτής της κατάστασης είναι πέρα από κάθε λόγο».

Τα δικαστικά έγγραφα και οι καταθέσεις των δικηγόρων περιγράφουν μια συγκλονιστική εικόνα της κράτησης του μωρού και του πατέρα του, καθώς και τις απεγνωσμένες προσπάθειες να απελευθερωθεί και να επανενωθεί με τη μητέρα της.

Οι πράκτορες της ICE δεν είχαν ένταλμα

Καθώς ο πατέρας και η κόρη επέστρεφαν στο σπίτι, οι πράκτορες μπήκαν στην αυλή και στην είσοδο, σύμφωνα με την κατάθεση της Kira Kelley, μιας από τις δικηγόρους της οικογένειας. Οι πράκτορες δεν είχαν ένταλμα, ανέφερε η Kelley. Ένας από αυτούς φέρεται να έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα ενώ μέσα βρισκόταν το κορίτσι.

Η μητέρα ήταν στην πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι καθώς πλησίαζαν οι πράκτορες, έγραψε η Kelley. Οι πράκτορες αρνήθηκαν να αφήσουν τον πατέρα να φέρει την κόρη του στη μητέρα ή σε άλλα μέλη της οικογένειας που «περίμεναν τρομοκρατημένα μέσα στο σπίτι».

Το 2χρονο κορίτσι και ο πατέρας του τοποθετήθηκαν σε όχημα των υπηρεσιών μετανάστευσης, το οποίο, σύμφωνα με την Kelley, δεν είχε καθισματάκι για παιδιά.

Οι δικηγόροι κατέθεσαν επείγουσα αίτηση, που αρχικά αναφέρθηκε από τη Minnesota Star Tribune, ζητώντας την απελευθέρωση του Elvis Joel TE και της κόρης του. Ομοσπονδιακός δικαστής στη Μινεσότα εξέδωσε εντολή περίπου στις 8:10 μ.μ., απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να τους μεταφέρει εκτός πολιτείας, και αργότερα εξέδωσε δεύτερη εντολή που απαιτούσε την άμεση απελευθέρωση του κοριτσιού στην επιμέλεια της δικηγόρου Kira Kelley.

Η Kelley είχε λάβει άδεια από τη μητέρα του κοριτσιού να γίνει προσωρινή κηδεμόνας για την παραλαβή του κοριτσιού από την κράτηση των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η απελευθέρωση του κοριτσιού ήταν αναγκαία λόγω «κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης», σημειώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό η βασική αίτηση να είχε επιτυχία. «Φυσικά, δεν έχει κανένα ποινικό ιστορικό», έγραψε ο δικαστής για το 2χρονο.

Ο πατέρας, που κατάγεται από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει τελεσίδικη εντολή απέλασης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το κορίτσι ζει στο Μινεάπολις από τη γέννησή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε την Παρασκευή σχετικά με το γιατί ο πατέρας και η κόρη μεταφέρθηκαν στο Τέξας και ποια βήματα έλαβε η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με την εντολή του δικαστή.