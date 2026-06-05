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Δύο 24ωρα πριν τις προεδρικές εκλογές τις Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 07/06), έγινε γνωστή η μεταγραφική «βόμβα» που θέλει να ρίξει ο ένας εκ των δύο βασικών υποψηφίων Φλορεντίνο Πέρεθ (ο Ενρίκε Ρικέλμε είναι ο άλλος), ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τον Ρικέλμε να «υπόσχεται» τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πέρεθ είχε «απαντήσει» χωρίς όμως να κατονομάσει συγκεκριμένα κάποιον παίκτη.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως αν εκλεγεί και σε νέα θητεία (είναι 4ετούς διάρκειας) είναι διατεθειμένος να πληρώσει ακόμη και 150 εκατομμύρια ευρώ προκαλώντας αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η ισπανική εφημερίδα «AS», σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ υποστηρίζει πως αυτός ο παίκτης θα είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου! Μάλιστα οι Ισπανοί αναφέρουν πως «…η προσφορά αυτή θα κατατεθεί στην Μπάγερν Μονάχου την επόμενη Τρίτη, σε περίπτωση που ο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές».

Προσθέτουν δε πως «…εάν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ολίσε θα γίνει ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης».

Πάντως η «AS» εκτιμά πως «Η μεταγραφή δεν θα είναι εύκολη, καθώς η Μπάγερν είναι ένας οικονομικά εύρωστος σύλλογος που δεν χρειάζεται να πουλήσει…».

Ο γεννημένος στο Λονδίνο, αλλά κάτοχος γαλλικής υπηκοότητας Ολίσε (διεθνής άλλωστε με τη Γαλλία), δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Βαυαρούς έως το καλοκαίρι του 2029. Φέτος κατέγραψε μια εξαιρετική, σεζόν με 52 εμφανίσεις, στις οποίες είχε 22 γκολ και 31 ασίστ.

Εξάλλου ο Πέρεθ σε ερώτησή του να σχολιάσει την «υπόσχεση» του ανταγωνιστή του στις εκλογές Ενρίκε Ρικέλμε για απόκτηση του Χάαλαντ, τόνισε πως πρόκειται για μπλόφα! «Όλοι το έχουν αρνηθεί, ο πατέρας, ο ατζέντης, ο σύλλογος… Είναι μπλόφα. Υπάρχουν πολλές μπλόφες σε αυτή την καμπάνια. Δεν θέλω ανθρώπους που αποσταθεροποιούν τον σύλλογο».