Σε φιλικό «θρύλων» της Ίντερ και της Ρεάλ Μαδρίτης Γιώργος ο Καραγκούνης (pic)

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Σημαντική διάκριση για τον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση «θρύλων» της Ίντερ με τους «ομολόγους» τους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε πως ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, πέρασε από τους «νερατζούρι» για μια διετία (2003-05), στην οποία πανηγύρισε ένα Κύπελλο.

Η κλήση του αυτή στο σπουδαίο αυτό φιλικό σημαίνει πως ο ιταλικός σύλλογος και ο κόσμος του δεν τον έχουν ξεχάσει και έτσι στις 13 Ιουνίου θα δώσει το «παρών» στο θρυλικό στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μαζί του βρίσκονται ονόματα παικτών όπως ο Ζανέτι, ο Μαϊκόν, ο Καμπιάσο, ο Τόλντο κ.α.