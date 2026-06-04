«Πακέτο» τους Μουρίνιο και Κονατέ – Η υπόσχεση του Πέρεθ στον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης

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Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του, αποκάλυψε ότι σε περίπτωση που συνεχίσει στον προεδρικό θώκο των Μαδριλένων, θα φέρει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Γάλλο αμυντικό, Ιμπραήμα Κονατέ.

«Εάν επανεκλεγώ πρόεδρος την Κυριακή, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο, ο Κονατέ, θα παίξει για την Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν», δήλωσε ο Ισπανός επιχειρηματίας σε συνέντευξή του στην αθλητική εφημερίδα «AS».

Στην ίδια συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Πέρεθ υποστήριξε ότι «ο Μουρίνιο και ο Κονατέ» θα είναι «οι πρώτες του μεταγραφές», επιβεβαιώνοντας ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα από τον λογαριασμό της προεκλογικής του εκστρατείας, μέσω του οποίου ανακοίνωνε την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο της ομάδας, σε περίπτωση που επικρατήσει στις εκλογές του Ενρίκε Ρικέλμε.

Τα σενάρια για τον Κονατέ και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο 27χρονος Κονατέ, το συμβόλαιο του οποίου με την Λίβερπουλ λήγει, είχε διαφημιστεί εδώ και αρκετούς μήνες ως ο κύριος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση της αμυντικής λειτουργίας, μετά από μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς κάποιο σημαντικό τρόπαιο.

Ο Γάλλος διεθνής (27 συμμετοχές), φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026 με τους «μπλε», ωστόσο αρνήθηκε να συζητήσει το μέλλον του.

Όταν ρωτήθηκε σε αυτήν την συνέντευξη για τα σχέδιά του σε περίπτωση επανεκλογής του, ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποσχέθηκε επίσης ότι τα τρία αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, «θα παραμείνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης» την επόμενη σεζόν.