Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»
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Την παραλαβή της επιστολής των 11 χωρών της Ζώνης Σένγκεν που ζητούν αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου για τους Ρώσους πολίτες επιβεβαίωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι ο περιορισμός της έκδοσης θεωρήσεων σε Ρώσους υπηκόους αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022. Έχουμε λάβει πρωτοφανή μέτρα και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Μάρκους Λαμέρτ, σημειώνοντας ότι η επιστολή των 11 χωρών συζητήθηκε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.
Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει αναστείλει πλήρως τη συμφωνία διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία, ενώ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας και συνόρων κατά την εξέταση αιτήσεων Ρώσων πολιτών. Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2025 υιοθετήθηκαν νέοι κανόνες που περιορίζουν σημαντικά τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
A group of 11 European countries, including Poland, is urging the European Commission to impose stricter and binding rules on Schengen visa issuance for Russian citizens, citing security concerns linked to Russia’s war in Ukraine. The signatories argue that current national…
— TVP World (@TVPWorld_com) June 4, 2026
Δραστική μείωση των θεωρήσεων Σένγκεν – Προετοιμασία νέων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδίδονται σε Ρώσους πολίτες. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, πριν από τον πόλεμο εκδίδονταν περίπου τέσσερα εκατομμύρια βίζες ετησίως, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε περίπου μισό εκατομμύριο.
Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι προετοιμάζει νέα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με εχθρικές ενέργειες τρίτων χωρών.
Παράλληλα, η Κομισιόν δήλωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία που διατυπώνεται στην επιστολή των 11 χωρών, σχετικά με τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αξιολογούμε πιθανούς τρόπους για να περιορίσουμε την πρόσβασή τους στον χώρο Σένγκεν», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφεται από τη Σουηδία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Πολωνία, καθώς και από τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Οι χώρες ζητούν την υιοθέτηση νέων δεσμευτικών μέτρων για τον περιορισμό των ταξιδιών Ρώσων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
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