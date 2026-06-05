Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων
Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας στη Ραφήνα
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Δημοκρατίας στη Ραφήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε Αιγύπτιο υπάλληλο του πρατηρίου καθώς και σε έναν πελάτη αλβανικής καταγωγής.
Δύο τραυματίες
Από την επίθεση, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια.
Στη συνέχεια ο 52χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά ο πελάτης του πρατηρίου μπήκε στο αυτοκίνητο του, τον καταδίωξε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον στο πόδι.
Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.
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