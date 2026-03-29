Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο Αγρίνιο όπου τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι ένας 16χρονος.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους ηλικίας 16 και 17 ετών τα στοιχεία των οποίων είχαν ταυτοποιηθεί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τρεις αρνούνται ότι εμπλέκονται στην επίθεση κατά του 16χρονου ωστόσο σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση ενώ για έναν εξ αυτών περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Και οι τρεις κρατούνται στην Ασφάλεια Αγρινίου και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προσωπικές διαφορές

Η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι πίσω από το αιματηρό περιστατικό της βίας ανηλίκων, κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Τον μαχαίρωσαν μπροστά στην αδερφή του

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για την αδερφή που δεν έχει κάποια εμπλοκή στο επεισόδιο.

Ακολούθησε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, με τουλάχιστον έξι προσαγωγές υπόπτων αλλά και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου και σήμερα αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα στον γλουτό από το αιχμηρό αντικείμενο.