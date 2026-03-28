Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο με συμπλοκή νεαρών – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο - Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της πόλης για τον εντοπισμό των δραστών
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ένα νεαρό άτομο – ίσως ανήλικος – φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα νεαρών στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταϊκου.
Υπάρχουν αναφορές ότι ο νεαρός δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο.
Έρευνες της Αστυνομίας
Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ γίνονται εκτεταμένες έρευνες για προσαγωγές υπόπτων ατόμων.
Ο νεαρός φέρεται να έχει χάσει πολύ αίμα από το χτύπημα που δέχθηκε, ενώ μαζί του την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν νεαρή γυναίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις