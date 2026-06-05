ELPEN: Βραβείο Εξωστρέφειας από το ΕΒΕΑ ως πρότυπο ελληνικής εξαγωγικής αριστείας

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Κατά την απονομή των Βραβείων ΕΒΕΑ 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ELPEN απέσπασε το Βραβείο Εξωστρέφειας, ως αναγνώριση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, η

οποία είναι σταθερά και διαρκώς αναπτυσσόμενη.

Σήμερα, ο Όμιλος ELPEN αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, απασχολώντας 2.000 εργαζομένους και λειτουργώντας δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής στο Πικέρμι και στην Κερατέα Αττικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός ακόμη εργοστασίου στην ίδια περιοχή.

Η ELPEN έχει παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, με ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέση Ανατολή. Οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής παραγωγής της.

Το 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου ELPEN στο εξωτερικό ξεπέρασαν εκείνες της ελληνικής αγοράς, με περισσότερο από το 80% της κερδοφορίας της Εταιρείας να προέρχεται από τη διεθνή της δραστηριότητα. Παράλληλα, το 2026 οι εξαγωγές θα υπερβούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η διεθνής ανάπτυξη της ELPEN υποστηρίζεται και από τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό. Το 2012 ιδρύθηκε η ELPEN Pharma GmbH στη Γερμανία, ενώ το 2025 ακολούθησε η ίδρυση της ELPEN Middle East Africa στο Ντουμπάι.

Ο κύριος Λευτέρης Τρύφων, Chief Operating Officer of ELPEN Group, παραλαμβάνοντας το Βραβείο Εξωστρέφειας από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, δήλωσε: «Εκ μέρους όλων μας στην ELPEN, θα ήθελα να ευχαριστήσω το EBEA, για αυτή την σημαντική διάκριση. Το συγκεκριμένο βραβείο έρχεται σε μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας, καθώς το 2025 ήταν η πρώτη φορά που οι πωλήσεις μας στο εξωτερικό ξεπέρασαν τις πωλήσεις μας στην ελληνική αγορά. Σήμερα, πάνω από 10 εκατομμύρια ασθενείς, λαμβάνουν, καθημερινά, ποιοτικό φάρμακο που παράγεται εδώ, στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις μας. Και για εμένα, αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα της σημερινής βράβευσης, αλλά και της πορείας μας, τα τελευταία χρόνια: Ότι 1 η Ελλάδα έχει ισχυρό επιστημονικό δυναμικό, αλλά και εταιρείες που επενδύουν, καινοτομούν και μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.»