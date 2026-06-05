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Με τοπικές βροχές και καταιγίδες ολοκληρώνεται η εβδομάδα. Από το Σαββατοκύριακο, όμως, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και η θερμοκρασία ανεβαίνει σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σήμερα (5/6) ο καιρός παρουσιάζει μεταβολές σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Από την Πελοπόννησο έως και την Ανατολική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αντίθετα, στα Επτάνησα, το Αιγαίο και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα (5/6)

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρινός ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, ενισχύοντας το καλοκαιρινό σκηνικό που θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα.