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Ταμίλα Κουλίεβα: «Κορίτσια μου έστελναν φιλιά στον δρόμο όταν έπαιζα στη ‘Ζωή που δεν έζησα’»
Fizz 05 Ιουνίου 2026, 14:50

Ταμίλα Κουλίεβα: «Κορίτσια μου έστελναν φιλιά στον δρόμο όταν έπαιζα στη ‘Ζωή που δεν έζησα’»

Η Ταμίλα Κουλίεβα κάνει μια αναδρομή στις συνεργασίες της.

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Η Ταμίλα Κουλίεβα, βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, την Παρασκευή 5 Μαϊου. Η ηθοποιός έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως βρέθηκε στην Ελλάδα λόγω του γάμου της.

Ταμίλα Κουλίεβα: «Με αποκαλούν ερωτική μετανάστρια»

Όπως είπε, «η αιτία που ήρθα στην Ελλάδα ήταν ο γάμος μου, καμιά φορά με αποκαλούν ερωτική μετανάστρια. Σπουδάζαμε μαζί στη Μόσχα, στο ίδιο πανεπιστήμιο, γεννήθηκε το παιδί και ήρθαμε».

Οι συνεργασίες με τις τηλεοπτικές σειρές και αναγνωρισιμότητα

Στη συνέχεια ανέφερε πως οι νεότερες γενιές την γνωρίζουν μέσα από τις σειρές του Πάνου Κοκκινόπουλου, ενώ ανέφερε πως πλέον έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της συγκριτικά με το παρελθόν.

«Στην αρχή οι προτάσεις που μου έκαναν ήταν να υποδυθώ τη γυναίκα από την Ρωσία. Από την αρχή προσπάθησα να μην ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρόλους.

Τώρα δεν με πειράζει, τότε είχα σκεφτεί ότι θα πάει έτσι».

«Ήταν τρομερό, ήταν μεγάλη αποκάλυψη ότι κατάλαβα ότι αυτή τη σειρά δεν την βλέπουν μόνο γυναίκες που είναι στην ηλικία της ηρωίδας, αλλά και μικρά κορίτσια.

Ήταν τρομερή η ανταπόκριση του κόσμου, κορίτσια μου έστελναν φιλιά στο δρόμο. Δεν δέχτηκα αρνητικά σχόλια. Το βασικό θέμα που διαπραγματευόταν η σειρά ήταν ανάμεσα στο πρέπει και το θέλω».

Αυτό το διάστημα η Ταμίλα Κουλίεβα σκηνοθετεί και συμμετέχει στην περιοδεία της παράστασης «Ο Σώζων εαυτόν σωθήτω».

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