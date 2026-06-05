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Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς μια 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, ενώ η 4χρονη κόρη της παρέμενε ζωντανή στο πλευρό της επί ημέρες.

Το παιδί βρέθηκε αφυδατωμένο δίπλα στη σορό της μητέρας του, η οποία εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μοντανιάκ, στο Ερό, και αποκαλύφθηκε όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν την Πέμπτη από συγγενείς της 40χρονης, οι οποίοι ανησυχούσαν καθώς είχαν ημέρες να επικοινωνήσουν μαζί της.

Η συγκλονιστική υπόθεση έρχεται στο φως την ώρα που η Γαλλία παραμένει σοκαρισμένη από την εξαφάνιση και δολοφονία της 11χρονης Λιανά στη μικρή πόλη Φλεράνς.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Γαλλία: Άφαντη από τις 29 Μαΐου η 40χρονη μητέρα

Η 40χρονη δεν είχε επικοινωνήσει με την οικογένειά της από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνό της και το σπίτι της παρέμενε κλειδωμένο.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι, όπου ζούσε μόνη με τη μικρή της κόρη, και εισήλθαν στο διαμέρισμα από ένα παράθυρο.

Μέσα βρήκαν τη γυναίκα νεκρή, ενώ δίπλα της, στον καναπέ, βρισκόταν το 4χρονο κοριτσάκι, «εμφανώς αφυδατωμένο και σε κατάσταση σοκ», όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπεζιέ, Arnaud Faugère, στην εφημερίδα Le Parisien.

Στο σπίτι δεν υπήρχε κανένα σημάδι διάρρηξης ή πάλης, ενώ το διαμέρισμα ήταν «κλειδωμένο από μέσα, με το κλειδί στην κλειδαριά», εξήγησε ο εισαγγελέας. Γι’ αυτό, προς το παρόν, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η γυναίκα έπασχε από επιληψία και, σύμφωνα με τον Arnaud Faugère, διερευνάται το ενδεχόμενο να πέθανε από ασφυξία έπειτα από επιληπτική κρίση. Η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προσδιοριστούν η ακριβής αιτία και ο χρόνος θανάτου.

Τα ευρήματα θα βοηθήσουν, επίσης, να διαπιστωθεί για πόσο διάστημα το παιδί παρέμεινε δίπλα στη σορό της μητέρας του. Όταν οι αστυνομικοί το εντόπισαν, βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που αδυνατούσε να μιλήσει.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σπίτι και παραδόθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο. «Το κοριτσάκι βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα μέλους της οικογένειας και λαμβάνει την κατάλληλη υποστήριξη», δήλωσε ο Arnaud Faugère.