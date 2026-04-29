Ένα αδιανόητο περιστατικό ήρθε στο φως από την Πολιτεία Οντίσα της νότιας Ινδίας, όπου ένας άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να μεταφέρει έναν σκελετό.

Σύμφωνα με τσ τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 50χρονος άνδρας ξέθαψε την αδερφή του και πήγε με τον σκελετό της στο υποκατάστημα τράπεζας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει τον θάνατό της.

Η γυναίκα από την Ινδία είχε πεθάνει πριν από δύο μήνες, ενώ ο σύζυγος και το παιδί της είχαν φύγει νωρίτερα από τη ζωή, με αποτέλεσμα ο αδερφός της να είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής της, αναφέρει το Times Of India.

Ο 50χρονος μετέβη στην τράπεζα και προσπάθησε να κάνει ανάληψη των 19.300 ρουπιών (περίπου 173 ευρώ) που υπήρχαν στον λογαριασμό. Ωστόσο, ο διευθυντής τού το αρνήθηκε, εξηγώντας πως θα έπρεπε είτε να είναι παρούσα η κάτοχος, είτε να προσκομιστούν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος.

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις του στην τράπεζα όπου ενημέρωνε για την απώλεια της κατόχου, οι υπάλληλοι φέρονται να επέμεναν στην αυτοπρόσωπη παρουσία της αδερφής του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λέγοντας του: «να έρθει η ίδια εδώ».

Μπροστά στο αδιέξοδο και στερούμενος βασικών γνώσεων σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες διαδοχής, ο άνδρας φέρεται να οδηγήθηκε στην ακραία απόφαση να ξεθάψει την αδερφή του και να τη μεταφέρει στην τράπεζα, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Τα πλάνα του άνδρα να περπατάει στους δρόμους με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

🇮🇳 A man in India dug up his deceased sister’s skeleton and brought it to the bank just to prove she had died. He’d been trying to withdraw money from her account for months. Staff kept telling him the account holder needed to appear in person. He’s illiterate and had no… pic.twitter.com/GXUpHoOThA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 28, 2026

Μετά το περιστατικό, παρενέβη η Αστυνομία και ο σκελετός θάφτηκε ξανά στο νεκροταφείο. Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν: «Πρόκειται για έναν αθώο άνθρωπο που δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό θανάτου για να πάρει τα χρήματα της αδερφής του».