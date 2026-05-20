Τι γράφουν στη Σερβια για Ολυμπιακό, Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Euroleague 20 Μαΐου 2026, 13:28

Τι γράφουν στη Σερβια για Ολυμπιακό, Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Τα σενάρια για Μοντέρο και Ολυμπιακό που πληθαίνουν στο εξωτερικό εν μέσω Final Four και η «σύνδεση» με την περίπτωση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ – Τι γράφουν στη Σερβία

Μπορεί το Final Four της Αθήνας (22-24/5), με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, να βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως το ρεπορτάζ σταματάει και τα μεταγραφικά δημοσιεύματα παύουν να υφίστανται.

Είναι εδώ και καιρό γνωστό πως οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για την απόκτησή του από τον Ερυθρό Αστέρα και το ρεπορτάζ αναφέρει πως απομένουν μονάχα οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής από τον Ερυθρό Αστέρα.

Από εκεί και πέρα, όμως, σερβικό δημοσίευμα έρχεται να ανάψει… φωτιές, παρουσιάζοντας τον Ολυμπιακό ως φαβορί για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, επιθυμώντας στην περαιτέρω ενίσχυσή του στα γκαρντ, θέλοντας να καταστήσει την περιφέρειά του ως την κορυφαία και πληρέστερη σε όλη την Ευρώπη! Με την υπόθεση αυτή να μην επηρεάζει επ’ ουδενί τη συμφωνία που υπάρχει με τον ΜακΙντάιρ.

«Ο Ολυμπιακός έχει ήδη συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά προφανώς θέλει να ενισχύσει επιπλέον την περιφερειακή γραμμή, στην προσπάθειά του να φτάσει επιτέλους στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά το 2013», αναφέρει το δημοσίευμα του «B92».

Η Βαλένθια φέρεται να του έχει προσφέρει νέο συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ενώ στο… κόλπο βρίσκεται και η Χάποελ Τελ Αβίβ, με πρόταση η οποία φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τρεις «μνηστήρες» του Μοντέρο

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προσεγγίσει απευθείας την πλευρά του Μοντέρο και είναι διατεθειμένη να του προσφέρει 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να πάρει τον παίκτη στο Ισραήλ. Ενώ σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ αυτό είναι το ποσό το οποίο προσφέρουν και οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.

Όλα αυτά, την ώρα που η Βαλένθια κάνει την δική της προσπάθεια να κρατήσει τον παίκτη, με την πρότασή της να είναι στα 2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως, o Μοντέρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα ως το 2028, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που ενδιαφερθεί ομάδα από την Euroleague, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτή είναι στα 1.5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναφορικά με το νέο συμβόλαιο που του προσφέρει η Βαλένθια, ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να πει (ακόμη) το «ναι».

Στα αγωνιστικά, ο Μοντέρο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στην Euroleague, όντας στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης και κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς, έχοντας 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο.

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Euroleague 19.05.26

Euroleague 19.05.26

Euroleague 19.05.26

Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Καρτ ποστάλ 20.05.26

Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Επικαιρότητα 20.05.26

Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Η υποστράτηγος 20.05.26

Οικονομία 20.05.26

Culture Live 20.05.26

Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ελλάδα 20.05.26

Επικαιρότητα 20.05.26

