Τούρκογλου: «Η Φενέρ έχει πλεονέκτημα κόντρα στον Ολυμπιακό» (vid)
Ο Χέντο Τούρκογλου αναφέρθηκε στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό στο Final Four της Euroleague.
Η Φενέρμπαχτσε θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00) του Final Four της Euroleague, με τον Χέντο Τούρκογλου να παίρνει θέση για το ματς.
Ο πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, τόνισε πως το μοναδικό πλεονέκτημα των Ερυθρόλευκων θα είναι η παρουσία του κόσμου, και ότι η Φενέρ θα επιβληθεί λόγω της συνέπειάς της στο αγωνιστικό κομμάτι.
🇹🇷 «Fenerbahçe Beko istikrarlı basketboluyla avantajlı»
🎙️ Hidayet Türkoğlu: Olympiacos’ un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde… pic.twitter.com/tP3cJrffnD
— HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026
Η τοποθέτηση του Χέντο Τούρκογλου:
«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της»
