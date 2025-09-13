Τούρκογλου: «Ο Όσμαν θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα»
Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας Χινταγέτ Τούρκογλου, μίλησε για την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025 και την εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν.
- Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
- Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
- Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
- Ξεκινά σήμερα η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία – Αναλυτικά οι γραμμές και τα δρομολόγια
Η Τουρκία επικράτησε της Εθνικής μας ομάδας με 94-68 στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας Χινταγέτ Τούρκογλου, θέλησε να δώσει τα συγχαρητήρια του στην ομάδα για την προσπάθεια, εκθείασε τον Τσέντι Όσμαν και τόνισε πως έκαναν χαρούμενο τον λαό της χώρας τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Πιστέψτε με, μερικές φορές δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι να πούμε στα παιδιά. Πρώτα, να ευχαριστήσουμε την ιατρική μας ομάδα, τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα, και μετά όλους τους άλλους.
Ως ομοσπονδία, νιώθουμε τυχεροί που είμαστε κομμάτι της Τουρκίας και ευχαριστούμε και τα εκατομμύρια των Τούρκων που ήταν δίπλα στην ομάδα. Αυτά τα παιδιά αξίζουν τα πάντα. Έχουν γεμίσει εκατομμύρια Τούρκους με ευτυχία. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δώσουν την Κυριακή ακόμη μεγαλύτερη χαρά».
Τα συγχαρητήρια του Ερντογάν στον Αταμάν για την πρόκριση της Τουρκίας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν και έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα κα το επιτελείο για την προσπάθεια τους και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8
— AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά η Εμμανουηλίδου
- LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Έπιασε δουλειά ο Ζοάο Μάριο – Ξεκίνησε προπονήσεις με την ΑΕΚ (vid)
- Τέλος ο Πέσιτς από την Εθνική Σερβίας: «Ήρθε η ώρα να βρούμε προπονητή»
- Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
- Πού θα δείτε τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις