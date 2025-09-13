Τούρκογλου: «Ο Όσμαν θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα»

Η Τουρκία επικράτησε της Εθνικής μας ομάδας με 94-68 στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας Χινταγέτ Τούρκογλου, θέλησε να δώσει τα συγχαρητήρια του στην ομάδα για την προσπάθεια, εκθείασε τον Τσέντι Όσμαν και τόνισε πως έκαναν χαρούμενο τον λαό της χώρας τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Πιστέψτε με, μερικές φορές δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι να πούμε στα παιδιά. Πρώτα, να ευχαριστήσουμε την ιατρική μας ομάδα, τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα, και μετά όλους τους άλλους.

Ως ομοσπονδία, νιώθουμε τυχεροί που είμαστε κομμάτι της Τουρκίας και ευχαριστούμε και τα εκατομμύρια των Τούρκων που ήταν δίπλα στην ομάδα. Αυτά τα παιδιά αξίζουν τα πάντα. Έχουν γεμίσει εκατομμύρια Τούρκους με ευτυχία. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δώσουν την Κυριακή ακόμη μεγαλύτερη χαρά».

Τα συγχαρητήρια του Ερντογάν στον Αταμάν για την πρόκριση της Τουρκίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν και έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα κα το επιτελείο για την προσπάθεια τους και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.