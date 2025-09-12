Η Εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να «κοιτάξει στα μάτια» την πολύ ανώτερη Τουρκία, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με το βαρύ 68-94 και να μείνει εκτός τελικού του Eurobasket 2025.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παίξει στον μικρό τελικό την Κυριακή (14/9, 17:00), διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Φινλανδία. Την ίδια ημέρα στις 21:00, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν θα παλέψει με τη Γερμανία για το χρυσό.

Η Ελλάδα έκανε 21 λάθη στο παιχνίδι, δεν μπήκε στο πνεύμα της αναμέτρησης και είχε μοναδικούς διακριθέντες τους Σλούκα και Καλαϊτζάκη που πέτυχαν 15 και 12 πόντους αντίστοιχα. Από tην άλλη, την εμφάνιση της ζωής του έκανε ο Οσμάνι που είχε 28 πόντους με 11/15 σουτ! Double-double έκανε ο Αλπερέν Σενγκούν με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η Τουρκία ξεκίνησε καλύτερα το ματς και έκαναν ένα 7-0 πάιρνοντας κεφάλι στο σκορ.Τεράτια ζημιά από τον Οσμάνι στο ξεκίνημα του ματς που είχε 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο μόνος που έδινε λύσεις στην επίθεση με δύο τρίποντα. Το σκορ στο πρώτο εξάλεπτο ήταν 17-10 υπέρ της Τουρκίας.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήρθε από τον πάγκο και έδωσε και πάλι ενέργεια σημειώνοντας τέσσερις πόντους και ένα μπλοκ. Το δεκάλεπτο τελείωσε με την Τουρκία στο +10 και σκορ 26-16, με την Εθνική μας ομάδα να έχει πέντε λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Οσμάνι να μας πληγώνει με 14 πόντους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περιόδου, με τους Τούρκους να συνεχίσουν να έχουν διαφορά από την Εθνική μας ομάδα, με το πρώτο τάιμ άουτ του Βασίλη Σπανούλη να έρχεται στο 13’ με την Τουρκία μπροστά με +9 και σκορ 29-20. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η Εθνική μας ομάδα ήπιε… θάλασσα και οι Τούρκοι με συνεχόμενες πολύ καλές επιλογές κατάφεραν να εκτοξεύσουν την διαφορά στο +19 και σκορ 43-24 στο 17’.

Η Εθνική βρήκε δύο σουτ με τον Ντόρσεϊ και τον Σλούκα και μάζεψε αρχικά λίγο την διαφορά, ωστόσο η Τουρκία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +18 και σκορ 49-31, με την Εθνική μας να κάνει ρεσιτάλ λαθών και κακών επιλογών στο πρώτο μέρος. Ο Οσμάνι έκανε τεράστια ζημιά στο πρώτο ημίχρονο με 18 πόντους με 7/8 σουτ, ενώ και ο Οσμάν είχε 9 με 4/7 σουτ. Ο μόνος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στο πρώτο μέρος για την Ελλάδα ήταν ο Ντόρσεϊ που είχε 9 πόντους με ¾ τρίποντα, αλλά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Κι αν το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, στην τρίτη περίοδο εξελίχθηκε σε… εφιάλτη. Η Ελλάδα συνέχισε να μην κάνει τίποτα σωστά με την Τουρκία να βρίσκεται μέχρι και στο +26 με 66-40 και καλάθι του Λάρκιν. Το δεκάλεπτο τελείωσε με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπροστά στο σκορ με +21 και σκορ 72-51. Ο μόνος που εμφανίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο Κώστας Σλούκας που έφτασε τους 13 πόντους και πάλευε μόνος του στην επίθεση.

Στην τέταρτη περίοδο η κατάσταση ήταν έτσι κι αλλιώς μη αναστρέψιμη, με τους Τσέντι Όσμαν και Οσμάνι να ανεβάζουν τη διαφορά μέχρι και το +28 (59-87), με τον Μπιτίμ λίγο αργότερα να κάνει το +30 και το 91-61 στο 38′. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Εθνική μας ήταν να μειώσει στο τελικό 94-68 με τους Λαρεντζάκη, Θανάση και Καλαϊτζάκη, οι οποίοι προσπάθησαν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Οι διαιτητές: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Βάσκες

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν