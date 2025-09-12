Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.
Η Τουρκία ήταν κυρίαρχος απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και επικράτησε με 94-68 και θα παίξει για το χρυσό μετάλλιο απέναντι στη Γερμανία την Κυριακή.
Ο Εργκίν Αταμάν αφού πρώτα ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του τους Έλληνες, τόνισε πως η ομάδα του ήταν καλύτερη στην αναμέτρηση και δίκαια πέρασε.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:
«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.
Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ».
