Σπερς – Νικς: Και τώρα οι δύο τους – Αυτό είναι το πρόγραμμα των τελικών του NBA
Οι Νιού Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς θα είναι οι δύο ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες στους τελικούς του NBA. Αυτές είναι οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων.
Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε στον… μαγικό κόσμο του NBA μετά και την πρόκριση των Σαν Αντόνιο Σπερς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Εκεί εδώ και λίγες μέρες τους περιμένουν οι Νιού Γιόρκ Νικς που «σκούπισαν» τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και πήραν μία θέση στο μεγαλύτερο ραντεβού της χρονιάς.
Η ομάδα που έχει πλεονέκτημα έδρας είναι οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με τον Γάλλο παικταρά να οδηγεί την ομάδα του στους πρώτους τελικούς μετά από 12 χρόνια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών του NBA:
Game 1 / Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς 4/6 κι ώρα 03.30
Game 2 / Σαν Αντόνιο Σπετς – Νιου Γιορκ Νικς 6/6 κι ώρα 03.30
Game 3 / Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 9/6 κι ώρα 03.30
Game 4 / Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπετς 11/6 κι ώρα 03.30
Game 5 (αν χρειαστεί) / Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς 14/6 κι ώρα 03.30
Game 6 (αν χρειαστεί) / Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 17/6 κι ώρα 03.30
Game 7 (αν χρειαστεί) / Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς 20/6 κι ώρα 03.30
