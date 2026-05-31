Κυριακή 31 Μαϊου 2026
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 08:16

Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ μίλησε για την ανανέωσή του με τον Άρη, για τη σεζόν που τελείωσε, αλλά και για αυτή που έρχεται.

Τις πρώτες σκέψεις του, μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άρη, εξέφρασε σήμερα ο Ελάιζα Μήτρου -Λονγκ. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος θα ανήκει στους «κιτρινόμαυρους» ως το καλοκαίρι του 2028, τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας εμφατικά -ανάμεσα σε άλλα- τη μεγάλη επιθυμία του να κατακτήσει τίτλο με τους Θεσσαλονικείς.

Μιλώντας, αρχικά, για το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα, ανέφερε: «Αισθάνομαι υπέροχα. Αρχικά, είμαι ευγνώμων. Είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος που το κλαμπ με είδε ως έναν παίκτη και άνθρωπο που μεγαλώνει μαζί με τον οργανισμό. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Ειλικρινά, το όραμα και οι προσδοκίες μου είναι πολύ υψηλά. Και εννοώ, τις νίκες».

Oι δηλώσεις του Μήτρου-Λονγκ:

Για το τι θεωρεί ως όραμα και τι έχει ως στόχο για τον Άρη: «Το όραμά μου είναι να πάμε στους τελικούς του EuroCup και εύλογα να τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα στην Ελλάδα. Έχω μεγάλες προσδοκίες για μένα και για το κλαμπ.

Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να φέρουμε τα σωστά «κομμάτια» στο παζλ, αυτή είναι η προσδοκία μου. Η φετινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, πνευματικά, αγωνιστικά, συναισθηματικά».

Για τη γεύση που του αφήνει η σεζόν που τελείωσε: «Όλα ήταν καινούργια, από την κορυφή ως τη βάση. Ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν. Αν δεις την ομάδα από το ξεκίνημά της, στη συνέχεια ήταν ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο.

Σίγουρα υπήρχαν συγκεκριμένοι παίκτες και σταφ που ήταν ίδιοι, όμως στην ουσία εξελίχθηκε σε μία διαφορετική ομάδα, ένα άλλο ρόστερ. Όλα αυτά είναι μέρος της ζωής. Ήταν μία σεζόν γεμάτη ανατροπές και βοήθησε όλους να ωριμάσουν, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου».

Για την πρόκληση της επόμενης σεζόν, δεδομένης της αύξησης των ομάδων σε EuroCup και GBL: «Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα, στο τέλος της ημέρας, κάθε φορά αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο, οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία πόσες ομάδες θα είναι σε μία διοργάνωση. Οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίζεις, είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσεις.

Βλέπεις κάθε αντίπαλο τη φορά, ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου και καταλαβαίνεις ότι έχεις τελειώσει όλο το πρόγραμμα γνωρίζοντας το ρεκόρ σου. Συνεχίζεις από εκεί.

Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις άλλες ομάδες, αλλά με τους παίκτες της δικής μας ομάδας. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι υψηλό και ανεβαίνει αρκετά. Επενδύονται πολλά χρήματα».

Για την άνοδο του επιπέδου στις διοργανώσεις: «Όταν πριν από λίγα χρόνια έπαιζα στον Απόλλωνα Πάτρας και μετά για πρώτη φορά στον Άρη, το επίπεδο δεν ήταν τόσο υψηλό. Υπήρχαν τρεις τοπ ομάδες και μετά οι υπόλοιπες. Όμως τώρα οι πρώτες 5-6 ομάδες μπορούν και αποκτούν παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, κάτι που μου αρέσει».

Για τους προσωπικούς στόχους του: «Εξελίσσομαι με όλο τον οργανισμό του Άρη, με όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε, στόχος μου είναι πρώτον να παραμείνω υγιής, με τη βοήθεια του Θεού.

Αναφορικά με το μπασκετικό κομμάτι, θέλω να παίξω καλύτερα για μένα. Να δείξω ότι δεν μπορώ μόνο να σκοράρω, αλλά να παίξω συνολικά καλά, όχι μόνο επιθετικά, αλλά και στην άμυνα. Θέλω να κερδίσω ένα τρόπαιο, δε με ενδιαφέρει ποιο.

Δε θα είναι εύκολο, αλλά ειδικά βλέποντας τον Ολυμπιακό να παίρνει την Ευρωλίγκα, θέλω ένα Κύπελλο. Γι’ αυτό παίζεις το μπάσκετ. Είναι το παν να κερδίζεις ένα τρόπαιο και να συνειδητοποιείς ότι όλη η σκληρή δουλειά, το αίμα, τα δάκρυα, ο ιδρώτας, οι θυσίες που έκανες, έπιασαν τόπο και πήρες έναν τίτλο μαζί με τους συμπαίκτες σου και το coaching staff».

Για το αν πλέον θεωρεί τη Θεσσαλονίκη «σπίτι» του: «Αυτό θέλω. Αυτό είναι το σπίτι μου. Κυριολεκτικά έχω το ίδιο σπίτι εδώ και χρόνια. Ξέρω τη Θεσσαλονίκη σαν την παλάμη του χεριού μου. Αγαπάω αυτήν την πόλη. Είναι πολύ ήρεμη.

Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από την Αθήνα, αγαπάω το ότι σου προσφέρει ό,τι μπορείς να χρειαστείς, από νερό και φαγητό μέχρι τα πάντα. Είναι το σπίτι μου.

Ναι, όπου και αν πάω στην καριέρα μου, μετά τη λήξη του συμβολαίου μου ή όποτε άλλοτε, αυτό πάντα θα είναι ένα μέρος που θα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φίλους του Άρη: «Θέλω να ξέρουν οι φίλαθλοι του ΑΡΗ ότι τους εκτιμώ για όσα έχουν κάνει. Πολλοί δεν τους καταλαβαίνουν. Τώρα που είμαι εδώ αρκετά χρόνια, εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα.

Ακόμα και στην αρχή της σεζόν, όταν μας αποδοκίμαζαν μερικές φορές, δεν το έκαναν επειδή δεν τους αρέσουμε, αλλά διότι μας μετέφεραν την προσδοκία τους για την ομάδα μας. Αυτό έδωσε ώθηση και σε μένα προσωπικά και στην ομάδα.

Οπότε, το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι, σας εκτιμώ όλους επειδή πιστέψατε σε μας και πάντα μας δίνατε ώθηση. Και να γνωρίζετε ότι είστε η επέκτασή μας και πως χωρίς εσάς δε θα υπήρχε μπάσκετ του Άρη».

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

