Ουγγαρία 2026: Η δύσκολη μετάβαση μετά τον Όρμπαν και η νέα εποχή του Πέτερ Μαγιάρ

Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 08:00

Οι βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026 στην Ουγγαρία σηματοδότησαν μια ιστορική ανατροπή και μια πολύ δύσκολη μετάβαση

Γιώργος Μαζιάς
Για πρώτη φορά μετά από δεκαέξι χρόνια, η πολιτική ζωή της Ουγγαρίας δεν περιστρέφεται γύρω από τον Viktor Orbán. Οι βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026 σηματοδότησαν μια ιστορική ανατροπή: το κόμμα TISZA του Péter Magyar κατήγαγε σαρωτική νίκη, εξασφαλίζοντας συνταγματική πλειοψηφία και τερματίζοντας την κυριαρχία του Fidesz που είχε διαμορφώσει την ουγγρική πολιτική πραγματικότητα από το 2010.

Η αλλαγή δεν αφορά απλώς μια εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Στη Βουδαπέστη, πολλοί μιλούν για «δεύτερη μετάβαση» μετά το 1989, καθώς η νέα κυβέρνηση επιχειρεί να αναδιαμορφώσει θεσμούς, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσει τις κληρονομιές μιας μακράς περιόδου συγκέντρωσης εξουσίας.

Η εκλογική ανατροπή

Το αποτέλεσμα των εκλογών υπήρξε εντυπωσιακό. Το TISZA κατέκτησε 141 από τις 199 έδρες του κοινοβουλίου, ενώ το Fidesz περιορίστηκε σε 52 έδρες. Η νίκη αυτή έδωσε στον Μαγιάρ την απαραίτητη κοινοβουλευτική δύναμη ώστε να τροποποιεί ακόμη και το συνταγματικό πλαίσιο που είχε οικοδομήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο ίδιος ο Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του συστήματος Όρμπαν που μετατράπηκε σε κύριο πολιτικό του αντίπαλο, παρουσίασε την εκλογική νίκη ως «αλλαγή καθεστώτος» και όχι απλώς ως κυβερνητική εναλλαγή. Η ρητορική του βασίστηκε σε τρεις άξονες: πάταξη της διαφθοράς, αποκατάσταση θεσμών και επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ατμόσφαιρα στη Βουδαπέστη

Στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας κυριαρχεί ένα μείγμα αισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας. Οι υποστηρικτές της νέας κυβέρνησης βλέπουν μια ευκαιρία δημοκρατικής ανανέωσης, ενώ οι ψηφοφόροι του Fidesz αντιμετωπίζουν με καχυποψία τις εξαγγελίες της νέας ηγεσίας.

Συμβολικά, η επιστροφή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινοβούλιο και η πιο φιλοευρωπαϊκή δημόσια εικόνα της κυβέρνησης έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα, η νέα Βουλή παρουσιάζει μεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική πολυμορφία από τις προηγούμενες συνθέσεις.

Ωστόσο, οι βαθιές πολιτικές διαιρέσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα μεγάλο μέρος της κρατικής διοίκησης, των δημόσιων οργανισμών και των οικονομικών δικτύων εξακολουθεί να συνδέεται με το προηγούμενο σύστημα εξουσίας.

Η πρώτη ατζέντα της νέας κυβέρνησης

Μέσα στις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης, ο Μαγιάρ κινήθηκε γρήγορα σε τρία μέτωπα.

Πρώτον, ανακοίνωσε σειρά ερευνών για πιθανές υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας κατά την περίοδο Όρμπαν. Η κυβέρνηση σχεδιάζει κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές και ελέγχους σε δημόσιους οργανισμούς που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων τα προηγούμενα χρόνια.

Δεύτερον, προωθεί θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και η επιβολή ορίων θητειών για τον πρωθυπουργό, μια κίνηση που στοχεύει στην αποτροπή μελλοντικής υπερσυγκέντρωσης εξουσίας.

Τρίτον, έχει αρχίσει να αναθεωρεί ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης. Ενδεικτικό είναι ότι το ουγγρικό κοινοβούλιο ανέτρεψε την απόφαση αποχώρησης από το International Criminal Court, σηματοδοτώντας μια πιο στενή προσήλωση στους διεθνείς θεσμούς.

Η επαναπροσέγγιση με τις Βρυξέλλες

Η πιο άμεση συνέπεια της πολιτικής αλλαγής είναι ίσως η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 29 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αποδέσμευση περίπου 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου και τη διαφθορά κατά την περίοδο Όρμπαν. Η απόφαση ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς τις μεταρρυθμίσεις της νέας κυβέρνησης.

Για την ουγγρική οικονομία, η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη. Η χώρα αντιμετώπιζε επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, επενδυτική αβεβαιότητα και δημοσιονομικές πιέσεις. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην παραγωγή.

Δικαιώματα και κοινωνικές ελευθερίες

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια αλλαγής αφορά το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων. Οι αρχές ενέκριναν τη διεξαγωγή του Pride της Βουδαπέστης για το 2026, σε αντίθεση με την περιοριστική πολιτική της προηγούμενης περιόδου. Αν και η κυβέρνηση Μαγιάρ δεν έχει ακόμη καταργήσει όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της εποχής Όρμπαν, η μεταβολή της στάσης των κρατικών αρχών θεωρείται σημαντικό πολιτικό μήνυμα.

Παρά τον ενθουσιασμό των πρώτων εβδομάδων, η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια.

Η οικονομία χρειάζεται ανάκαμψη μετά από χρόνια χαμηλής ανάπτυξης. Η δημόσια διοίκηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό στελεχωμένη από πρόσωπα που διορίστηκαν επί Fidesz. Επιπλέον, η κοινωνία παραμένει έντονα πολωμένη ανάμεσα σε φιλοευρωπαϊκές και εθνικιστικές αντιλήψεις για το μέλλον της χώρας.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα κατά πόσο ο Μαγιάρ θα καταφέρει να μετατρέψει την εκλογική του νίκη σε μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα. Η μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του προσφέρει ισχύ, αλλά δημιουργεί και υψηλές προσδοκίες. Οι πολίτες περιμένουν γρήγορα αποτελέσματα σε ζητήματα διαφάνειας, δημόσιων υπηρεσιών και βιοτικού επιπέδου.

Στα τέλη Μαΐου 2026 η Ουγγαρία βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Η εποχή Όρμπαν έχει τυπικά λήξει, όμως η πραγματική μετάβαση μόλις ξεκινά. Ο Πέτερ Μαγιάρ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να κερδίσει εκλογές αλλά και να αναμορφώσει θεσμούς που διαμορφώθηκαν επί δεκαέξι χρόνια.

Η Βουδαπέστη σήμερα αποπνέει μια αίσθηση ιστορικής αλλαγής. Το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι πλέον αν τελείωσε η εποχή Όρμπαν, αλλά τι ακριβώς θα τη διαδεχθεί.

