Ο νικητής των ουγγρικών εκλογών, Πέτερ Μαγιάρ, αναμένεται να μεταβεί στις 5 Μαΐου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας στην Ιταλία, προκειμένου να παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Spring Wind – The Awakening».

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία που κορυφώθηκε με τη νίκη του στις εκλογές της χώρας, στις 12 Απριλίου. Σε σκηνοθεσία του Τάμας Ιβάν Τοπολάνσκι, το «Spring Wind – The Awakening» μεταφέρει τους θεατές στα παρασκήνια της πολιτικής ανόδου του Μαγιάρ, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση του μακροχρόνιου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, μετά από 16 χρόνια στην εξουσία.

Aξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι ο Μαγιάρ, ο οποίος σήμερα απορρίπτει την πολιτική ατζέντα του Όρμπαν, κάποτε ήταν ένθερμος υποστηρικτής του.

Το ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή των Τοπολάνσκι και Κλόντια Σούμεγκι σε συνεργασία με τις εταιρείες Juno 11 Pictures και Halluci-Nation, προβλήθηκε ευρέως στην Ουγγαρία σε κινηματογραφικές αίθουσες, στο κανάλι της HBO, αλλά και ως δωρεάν διαδικτυακό περιεχόμενο κατά την περίοδο πριν από τις ουγγρικές εκλογές.

«Το Spring Wind έχει καταστεί το ουγγρικό ντοκιμαντέρ με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία των κινηματογραφικών αιθουσών, έχει συγκεντρώσει 3,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube σε δύο ημέρες και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τηλεθέασης του HBO εδώ και δύο εβδομάδες», ανέφερε ο Μαγιάρ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Ευχαριστώ τους δημιουργούς αυτής της ταινίας που άγγιξε τους συμπατριώτες μας, καθώς και τους διοργανωτές του φεστιβάλ κινηματογράφου για την πρόσκληση», πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ γεννήθηκε στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο του 1981 σε οικογένεια δικηγόρων. Είναι επίσης ανιψιός του Φέρεντς Μάντλ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ουγγαρίας από το 2000 έως το 2005, περίοδο που συμπίπτει με μέρος της πρώτης θητείας του Όρμπαν ως πρωθυπουργού.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Pazmany Peter κοντά στη Βουδαπέστη το 2004, ξεκίνησε την καριέρα του στο εταιρικό δίκαιο. Στο πανεπιστήμιο, προσχώρησε στο κόμμα Fidesz του Όρμπαν, το οποίο τότε βρισκόταν στην αντιπολίτευση, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στις εκλογές του 2002.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Fokuszcsoport», ο Μαγιάρ δήλωσε ότι, όταν ήταν μικρός, τον ενέπνευσε ο Όρμπαν και η πολιτική του ατζέντα, λόγω του τρόπου με τον οποίο ηγήθηκε των διαδηλώσεων εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και της υποστηριζόμενης από τη Μόσχα κομμουνιστικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη.

Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Μαγιάρ παρείχε νομική υποστήριξη στο Fidesz χωρίς αμοιβή. Ως κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Fidesz συμμετείχε τότε σε μια σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εναντίον του πρωθυπουργού Φέρεντς Γκιούρτσάνι. Την ίδια χρονιά, ο Μάγιαρ παντρεύτηκε την Γιούντιτ Βάργκα, η οποία αργότερα θα υπηρετούσε ως υπουργός Δικαιοσύνης του Όρμπαν μεταξύ 2019 και 2023. Έχουν τρία παιδιά.

Το 2010, όταν το Fidesz επέστρεψε στην εξουσία και ο Όρμπαν έγινε ξανά πρωθυπουργός, ο Μαγιάρ διορίστηκε ως αξιωματούχος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2011, εντάχθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Μετά τη θητεία του στις Βρυξέλλες, επέστρεψε στην Ουγγαρία το 2018 και διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κρατικής εταιρείας εκμετάλλευσης και συντήρησης δρόμων Magyar Kozut ZRT. Έγινε επίσης επικεφαλής του φορέα παροχής φοιτητικών δανείων της κυβέρνησης Όρμπαν.

Σκάνδαλο στο σκάνδαλο

Από την είσοδό του στην πολιτική, ο Πέτερ Μαγιάρ υπηρέτησε ως πιστός αξιωματούχος του Fidesz. Ωστόσο, ένα βαρύτατο σκάνδαλο οδήγησε σε ρήξη.

Τον Φεβρουάριο του 2024, έγινε γνωστό ότι σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα, η πρώην Πρόεδρος της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ είχε χορηγήσει χάρη σε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη συγκάλυψη μιας υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης σε ένα ίδρυμα παιδιών. Στην υπόθεση της χάρης εμπλέκονταν και η Βάργκα, η οποία είχε υπογράψει τη χάρη ως υπουργός Δικαιοσύνης.

Η Βάργκα παραιτήθηκε το 2023 από το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης για να ηγηθεί της εκστρατείας του Fidesz στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2024 και, εκείνη την εποχή, θεωρείτο ευρέως ως πιθανή διάδοχος του Όρμπαν. Ο Μαγιάρ και η Βάργκα χώρισαν το 2023.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, σε μια ανάρτηση στο Facebook, κατηγόρησε την κυβέρνηση Όρμπαν για διαφθορά και δημοσίευσε επίσης μια ηχογράφηση μιας συνομιλίας με την πρώην σύζυγό του, στην οποία αυτή περιέγραφε λεπτομερώς μια απόπειρα από βοηθούς του επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Όρμπαν να παρέμβουν στα αρχεία της εισαγγελίας μιας υπόθεσης διαφθοράς.

Αφού δημοσιεύτηκε η ηχογράφηση της στο Facebook τον Μάρτιο του 2024, η Βάργκα, η οποία τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης: «Είπα ό,τι ήθελε να ακούσει για να μπορέσω να φύγω το συντομότερο δυνατό. Σε μια κατάσταση όπως αυτή, ο καθένας μπορεί να πει πράγματα που δεν εννοεί, όταν βρίσκεται σε κατάσταση φόβου».

«Ο Πίτερ Μαγιάρ με μαγνητοφώνησε κρυφά, στο σπίτι μας και τώρα τη χρησιμοποίησε για να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους. Δεν αξίζει την εμπιστοσύνη κανενός», πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, κατηγορήθηκε για σεξουαλικό σκάνδαλο και χρήση ναρκωτικών, μετά τη διάδοση φωτογραφιών ενός διαμερίσματος και ενός κρεβατιού στα κοινωνικά μέσα.

Ενώ παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα και είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την πρώην σύντροφό του με τη συγκατάθεσή της, απέρριψε τις κατηγορίες ότι έκανε χρήση ναρκωτικών.

Κατηγόρησε επίσης την πρώην σύντροφό του ότι τον παρέσυρε σε μια «παγίδα».

*Με πληροφορίες από: Al Jazeera | Variety