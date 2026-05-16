Φελίσιτι Τζόουνς – Βενσάν Κασέλ: Μεταφέρουν την Αγκάθα Κρίστι στη μεγάλη οθόνη
Τα γυρίσματα της νέας παραγωγής αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Felicity Jones μετά το επιτυχημένο δράμα «Train Dreams», θα ενσαρκώσει τη θρυλική συγγραφέα Αγκάθα Κρίστι στο ατμοσφαιρικό φιλμ νουάρ με τίτλο «Eleven Missing Days».
Στο πλευρό της, θα βρεθεί ο βραβευμένος με Σεζάρ, Βενσάν Κασέλ, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει επίσης στον επερχόμενο κύκλο του «The White Lotus».
Στη ταινία θα υποδυθεί έναν συνταξιούχο Βέλγο ντετέκτιβ, μία ξεκάθαρη αναφορά στον εμβληματικό Ηρακλή Πουαρό, ο οποίος καλείται να δώσει απαντήσεις στο ιστορικό μυστήριο της εξαφάνισης της συγγραφέως, μια υπόθεση που παραμένει αληθινός γρίφος μέχρι σήμερα.
Οι συντελεστές
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μπέρτι Έλγουντ σε σενάριο του Ερνέστο Φορόντα (Ernesto Foronda) εμπνευσμένο από το βιβλίο του Τζάρεντ Κέιντ «Agatha Christie and the Eleven Missing Days».
Τι θα δούμε στην ταινία
«Τον Δεκέμβριο του 1926, στο απόγειο της δόξας της, η Αγκάθα Κρίστι έγινε πρωτοσέλιδο όταν εξαφανίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες από το σπίτι της.
Σε μια στιγμή όπου η ζωή μιμείται την τέχνη, αυτό το αστυνομικό θρίλερ διερευνά την έρευνα πίσω από την εξαφάνισή της, η οποία θυμίζει με παράδοξο τρόπο μυθιστόρημα της ίδιας της Κρίστι, όπου κάθε πρόσωπο στο περιβάλλον της θεωρούνταν ύποπτο».
Η υπόθεση είχε πάρει τότε τεράστιες διαστάσεις, κινητοποιώντας εξέχοντες πολιτικούς αλλά και ομότεχνούς της, όπως ο ‘Αρθουρ Κόναν Ντόιλ (Arthur Conan Doyle). Παρά τις εντατικές έρευνες, η τύχη της συγγραφέως κατά τη διάρκεια εκείνων των έντεκα ημερών παραμένει άγνωστη.
Ποιοι συμπληρώνουν το καστ
Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Νικόλ Ελίζαμπεθ Μπέργκερ και ο Όλιβερ Τρεβένα/
Σύμφωνα με το Deadline, η Fortitude International θα παρουσιάσει την ταινία στην αγορά των Καννών αυτή την εβδομάδα.
