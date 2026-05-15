«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» – Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) και το Μουσείο Καζαντζάκη, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, προσκαλούν το κοινό σε μια ανοικτή εκδήλωση με τίτλο «Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 19:30, στο Μουσείο Καζαντζάκη, στη Μυρτιά Ηρακλείου.

Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση του διαδικτυακού μαραθωνίου ανάγνωσης της «Οδύσειας» του Νίκου Καζαντζάκη, μια πρωτοβουλία που υλοποίησε η ΔΕΦΝΚ τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο να φέρει το σπουδαίο αυτό έργο πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα, μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας —από το Αγρίνιο, την Αθήνα, το Ηράκλειο, την Κεφαλονιά, την Κομοτηνή, τις Σάππες Ν. Ροδόπης, τη Μυτιλήνη και το Ρέθυμνο— μαζί με εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μέλη και φίλους της ΔΕΦΝΚ από κάθε γωνιά του κόσμου, ένωσαν τις φωνές τους διαβάζοντας τους 33.333 στίχους και τις 24 Ραψωδίες της καζαντζακικής «Οδύσειας».

Ο μαραθώνιος ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2024 με την ανάγνωση του προλόγου και ολοκληρώνεται συμβολικά στον χώρο του Μουσείου, μέσα από μια ζωντανή γιορτή λόγου και μνήμης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ο πρόλογος, επιλεγμένα αποσπάσματα από τις 24 Ραψωδίες και ο επίλογος του έργου.

Τα αποσπάσματα θα διαβάσουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημαντικών πνευματικών ιδρυμάτων της Κρήτης και καζαντζακικών φορέων, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming) μέσω του επίσημου καναλιού του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στο YouTube.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά η Λίλυ Δάκα στο πιάνο και ο Γιάννης Κασσωτάκης στο τραγούδι, ερμηνεύοντας έργα συνθετών που έχουν μελοποιήσει τον καζαντζακικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και καλλιτεχνικής συνάντησης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, κ. Μαριλένα Μηλαθιανάκη.