Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο 160ό χιλιόμετρο του ρεύματος κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο ύψος της Εξόδου Αμμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας, με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Οι διασώστες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό συνολικά 4 ατόμων με τη χρήση διασωστικής σειράς.
Σύμφωνα με το arta2day.gr πρόκειται για ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο μικρά παιδιά, όλοι γαλλικής υπηκοότητας, οι οποίοι επέβαιναν στο τροχόσπιτο τη στιγμή της εκτροπής.
Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από πληρώματα του Ε.Κ.Α.Β. και διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.
Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και όχημα της Ιόνιας Οδού, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή της επιχείρησης.
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
