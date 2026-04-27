Τραγωδία στον Βόλο – Νεκρή σε τροχαίο 44χρονη μητέρα δύο παιδιών στον Αλμυρό
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού Βόλου, με θύμα τη 44χρονη μητέρα, κάτοικο Νέας Αγχιάλου.
- Άγιος Δημήτριος: «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό» λέει ο παππούς του δράστη – Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος στον ανακριτή
- Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
- Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
- Κυρίαρχοι των κρητιδικών θαλασσών: Αρπακτικά χταπόδια των 20 μέτρων
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (27/04) λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή του Πλάτανου Αλμυρού Μαγνησίας, με μία 44χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, να χάνει τη ζωή της.
Η άτυχη γυναίκα φέρεται να κινούταν σε αγροτικό δρόμο με δίκυκλο όταν έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε. Η 44χρονη καταπλακώθηκε από το μηχανάκι με συνέπεια να τρατματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σημείο για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Αλμυρού.
- Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
- Αυξημένα μέτρα της τροχαίας για την γιορτή της Πρωτομαγιάς – Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
- Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ αρραβωνιάστηκαν
- Ο Γκριμάλντο παραδέχεται ότι καλοβλέπει τη Μίλαν
- Ο Μάικ Ζαμπίδης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενόψει του αγώνα με τον Μεϊγουέδερ (vid)
- Η Τζένιφερ Λόπεζ φλεξάρει τους κοιλιακούς της και βάζει φωτιά στα social media
