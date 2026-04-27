Τραγωδία στον Βόλο – Νεκρή σε τροχαίο 44χρονη μητέρα δύο παιδιών στον Αλμυρό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (27/04) λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή του Πλάτανου Αλμυρού Μαγνησίας, με μία 44χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, να χάνει τη ζωή της.

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να κινούταν σε αγροτικό δρόμο με δίκυκλο όταν έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε. Η 44χρονη καταπλακώθηκε από το μηχανάκι με συνέπεια να τρατματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σημείο για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Αλμυρού.