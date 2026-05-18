Κόβεται το Botox; Τα ενέσιμα προϊόντα για το δέρμα αντέχουν στον πληθωρισμό

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ενέσιμα προϊόντα δερματικής φροντίδας, όπως το Botox και τα fillers, δεν παραλείπουν τις ενέσεις τους παρά τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κολοσσού της δερματολογίας Galderma.

Ο Flemming Ørnskov, διευθύνων σύμβουλος του ελβετικού ομίλου προϊόντων περιποίησης δέρματος, δήλωσε ότι οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στην εμφάνισή τους, υποδηλώνοντας ότι οι υψηλού επιπέδου θεραπείες δέρματος θα αποδειχθούν ανθεκτικές στον αυξανόμενο πληθωρισμό.

«Είναι απρόσβλητοι από την αύξηση των τιμών της βενζίνης; Όχι. Παραλείπουν μια ένεση επειδή αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης; Όχι», δήλωσε ο Ørnskov, προσθέτοντας ότι οι βασικοί πελάτες της εταιρείας έχουν συνήθως «αρκετά καλή οικονομική κατάσταση».

Ο όμιλος, με έδρα την ελβετική πόλη Ζουγκ, δίπλα στη λίμνη, έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη χρήση νευροδιαμορφωτών, όπως το Botox, που χαλαρώνουν τους μυς του προσώπου για την πρόληψη των ρυτίδων, και των υλικών πλήρωσης, που προσθέτουν όγκο κάτω από το δέρμα.

Η έκρηξη του botox

Η Galderma έχει καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στον τομέα των ενέσιμων προϊόντων μετά την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία AbbVie, κατασκευάστρια του Botox, και έχει κερδίσει μερίδιο αγοράς με ανταγωνιστικά προϊόντα όπως το Dysport.

Ο όμιλος έχει αναπτυχθεί ραγδαία από τη διάσπασή του από τη Nestlé το 2019, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του στα ενέσιμα κατά 10% στις ΗΠΑ κατά την περίοδο αυτή, σε ποσοστό λίγο πάνω από το 30%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μαζί, η AbbVie και η Galderma αντιπροσωπεύουν το 75% των παγκόσμιων πωλήσεων νευροδιαμορφωτών.

Ο Ørnskov δήλωσε ότι για τους πελάτες της εταιρείας το να φαίνονται και να αισθάνονται καλά ήταν «προτεραιότητα», ακόμη και όταν τα χρήματα ήταν περιορισμένα.

Η ανθεκτικότητα των δερματικών θεραπειών υποδηλώνει ότι το «φαινόμενο του κραγιόν» (lipstick effect), δηλαδή η θεωρία που λέει ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες για ακριβά, διαρκή αγαθά, αλλά αυξάνουν τη ζήτηση για «μικρές πολυτέλειες», όπως τα κραγιόν, έχει επεκταθεί και σε ακόμη πιο ακριβές θεραπείες.

Αυτή η καταναλωτική εξέλιξη διαφέρει από το πώς κινείται η αγορά όσον αφορά τις μάρκες πολυτελών ενδυμάτων, οι οποίες έχουν υποστεί πτώση.

Αυξήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα ομορφιάς

Η Galderma ανέφερε αύξηση πωλήσεων 25,5% στα 1,47 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στο νέο φάρμακο για το έκζεμα Nemluvio, την ταχεία επέκταση στην Κίνα και την επιτυχία της μάρκας Sculptra, ενός ενέσιμου «βιοδιεγέρτη» που ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης στο πρόσωπο για να βοηθήσει τους πελάτες να φαίνονται νεότεροι.

Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε άνθηση των πωλήσεων του Sculptra, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε για άτομα με HIV.

Η Galderma έχει στοχεύσει τους χρήστες GLP-1 που αντιμετωπίζουν «χαλάρωση του προσώπου» ως αποτέλεσμα της ταχείας απώλειας βάρους, δήλωσε ο Ørnskov, και οι πωλήσεις του προϊόντος αυξάνονται με «διψήφιους» ρυθμούς, ανέφερε η εταιρεία.

Η Galderma ανέφερε ότι η αυξανόμενη ζήτηση για πιο «φυσική» εμφάνιση από τα ενέσιμα προϊόντα είχε επίσης ενισχύσει τις πωλήσεις του Sculptra. Αυτό συνέβαλε στην αντιστάθμιση της επιβράδυνσης της ζήτησης για fillers, όπως ενέσεις υαλουρονικού, η οποία υπέστη πλήγμα μετά τη διάδοση στο διαδίκτυο φωτογραφιών από αποτυχημένες επεμβάσεις στα χείλη και τα μάγουλα.

Η επακόλουθη «κόπωση από τα fillers» έχει πλέον σταθεροποιηθεί, δήλωσε ο Ørnskov, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις αυξάνονται υγιώς σε πολλές περιοχές.

Got smile lines? Skip the filler! I explain why Sculptra is the secret to firming skin without adding unwanted width to your face. Let’s keep it natural! ✨ #Sculptra #SkincareTips #AntiAging #SmileLines pic.twitter.com/5Ib3pODUVZ — Aire MedSpa (@AireMedspa) May 15, 2026

Η αγορά της εμμηνόπαυσης

Ο επόμενος στόχος της εταιρείας είναι οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, οι οποίες, όπως διαπίστωσε η Galderma, παρουσιάζουν αλλαγές στο δέρμα τους λόγω ορμονικών μεταβολών.

Η εταιρεία διεξήγαγε μια μελέτη σε 4.300 γυναίκες στην εμμηνόπαυση και ξεκίνησε μια εκστρατεία που υπογραμμίζει πώς τα υλικά πλήρωσης και οι βιοδιεγέρτες μπορούν να βοηθήσουν στη «διόρθωση» των αλλαγών του δέρματος.

«Υπήρχε μια σημαντική ανεκπλήρωτη αισθητική ανάγκη [στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση] που δεν αντιμετωπιζόταν από κανέναν», δήλωσε ο Ørnskov. «Υπάρχει ξηρότητα, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχουν πολλά από τα ίδια προβλήματα που παρατηρούνται με τα GLP-1 και που παρατηρούνται στην εμμηνόπαυση.»

«Είμαστε γρήγοροι στο να αξιοποιούμε αυτές τις τάσεις και να παράγουμε τα στοιχεία», πρόσθεσε.

Η Galderma ιδρύθηκε το 2019, όταν η Nestlé πούλησε το τμήμα υγείας του δέρματος σε ένα επενδυτικό κονσόρτσιουμ με επικεφαλής την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EQT έναντι 10 δισ. δολαρίων.

Η Nestlé προηγουμένως διαχειριζόταν τη μονάδα περιποίησης του δέρματος ως κοινοπραξία με τη L’Oréal, αλλά ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο το 2014, σε αντάλλαγμα για 2,6 δισ. ευρώ από τις μετοχές της στον γαλλικό όμιλο καλλυντικών.

Ο αναλυτής της Jefferies, Ben Jackson, δήλωσε ότι, ενώ το Botox εξακολουθεί να είναι η κορυφαία μάρκα και διπλάσια σε μέγεθος από τον νευροδιαμορφωτή Dysport της Galderma, ο τελευταίος μειώνει ραγδαία τη διαφορά.

«Η Galderma κερδίζει μερίδιο αγοράς και είναι γνωστή για την ταχεία ανάπτυξή της. Ό,τι κι αν κάνουν, φαίνεται να αποδίδει, αν κοιτάξει κανείς τα ποσοστά πωλήσεων», δήλωσε ο Jackson.