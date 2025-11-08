Η νέα εποχή του Botox: Πρωταγωνιστές πλέον Millenials και Gen Z

Οι ασθενείς που κάνουν Botox γίνονται ολοένα και νεότεροι, και δεν διστάζουν να μιλούν ανοιχτά για τις θεραπείες τους, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου που μίλησαν στο Axios.

Η τάση δείχνει ότι το Botox έχει περάσει από τη σφαίρα της… μυστικότητας σε μια καθημερινή επιλογή ομορφιάς, όσο συνηθισμένη όσο ένα ραντεβού στο κομμωτήριο.

Η στατιστική εικόνα: Μειώνεται το χάσμα γενεών

Σύμφωνα με στοιχεία της Qsight, που παραθέτει το Axios, η διαφορά μεταξύ millennials και γενιάς X όσον αφορά τις διαδικασίες Botox μειώνεται σταδιακά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η γενιά X εξακολουθεί να ηγείται της τάσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 39% των διαδικασιών νευροτοξίνης τον τελευταίο χρόνο.

Ωστόσο, η γενιά των millennials «έχει κερδίσει γρήγορα έδαφος», φτάνοντας πλέον το 35% των επεμβάσεων, ενώ Gen Z αρχίζει να μπαίνει στον χάρτη με ποσοστό περίπου 6% των ασθενών.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, σε συγκεκριμένες περιοχές όπως το Μίσιγκαν, οι millennials ξεπερνούν τη γενιά X σε ποσοστό επεμβάσεων νευροτοξίνης, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της τάσης.

Η εξέλιξη της νοοτροπίας

Ο C. Bob Basu, πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών, δηλώνει στο Axios ότι τα ενέσιμα έχουν πάψει να είναι θέμα που συζητιέται κρυφά.

«Έχουν γίνει κάτι που οι άνθρωποι μοιράζονται ανοιχτά με φίλους, συναδέλφους και ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Robert DiPilla, οδοντίατρος στο Metro Detroit που προσφέρει υπηρεσίες Botox και αναζωογόνησης προσώπου για περίπου 20 χρόνια, παρατηρεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη νεότερη γενιά και τους άνδρες, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του COVID.

Όπως λέει, η νοοτροπία τους είναι να φαίνονται καλύτεροι σήμερα από ό,τι χθες, και οι θεραπείες συχνά γίνονται για προληπτικούς λόγους, όχι απλώς για να αντιμετωπιστούν οι ρυτίδες.

Οι διαδικασίες αναζωογόνησης του προσώπου αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 30-40% της πρακτικής του.

Is that why all Selena Gomez’s Rare Beauty promo pics are hyper-FaceTuned? She literally has a new chin, fillers, uses botox & consumes Ozempic like it’s food. Please spare us the “real” schtick lol. 😂 pic.twitter.com/RDA9xRsHRS — Daria_ (@Dariathatsall) October 23, 2025

Νέα τάση: Fillers χειλιών και ενέσεις

Η Rebecca Small, γιατρός που ειδικεύεται σε προηγμένες αισθητικές θεραπείες, σημειώνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο Botox.

Οι ενέσεις χειλιών με συνθετικό υαλουρονικό οξύ και οι ενέσεις στα ζηγωματικά (μασητήρες) αυξάνονται, καθώς προσφέρουν όγκο στα χείλη ή αδυνατιστική εμφάνιση στη γνάθο αντίστοιχα.

Οι θεραπείες αυτές αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη τάση προς τη συντήρηση και την προληπτική αισθητική, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.

Το μήνυμα των ειδικών

Παρά τη συζήτηση γύρω από τα ενέσιμα στα social media και στους κοινωνικούς κύκλους φίλων, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για ιατρικές διαδικασίες. «Αυτές είναι ιατρικές διαδικασίες, όχι απλά γρήγορες λύσεις ομορφιάς», τονίζει ο Basu.

Η ενημέρωση, η προσοχή και η εμπιστοσύνη στον επαγγελματία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για ασφαλή και αποτελεσματικά αποτελέσματα.