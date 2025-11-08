magazin
Η νέα εποχή του Botox: Πρωταγωνιστές πλέον Millenials και Gen Z
Η τάση για Botox και ενέσιμες θεραπείες μεταμορφώνεται ραγδαία: οι millennials και η Gen Z μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, ενώ οι συζητήσεις για αισθητικές παρεμβάσεις γίνονται όλο και πιο ανοιχτές

Οι ασθενείς που κάνουν Botox γίνονται ολοένα και νεότεροι, και δεν διστάζουν να μιλούν ανοιχτά για τις θεραπείες τους, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου που μίλησαν στο Axios.

Η τάση δείχνει ότι το Botox έχει περάσει από τη σφαίρα της… μυστικότητας σε μια καθημερινή επιλογή ομορφιάς, όσο συνηθισμένη όσο ένα ραντεβού στο κομμωτήριο.

Η στατιστική εικόνα: Μειώνεται το χάσμα γενεών

Σύμφωνα με στοιχεία της Qsight, που παραθέτει το Axios, η διαφορά μεταξύ millennials και γενιάς X όσον αφορά τις διαδικασίες Botox μειώνεται σταδιακά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η γενιά X εξακολουθεί να ηγείται της τάσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 39% των διαδικασιών νευροτοξίνης τον τελευταίο χρόνο.

Ωστόσο, η γενιά των millennials «έχει κερδίσει γρήγορα έδαφος», φτάνοντας πλέον το 35% των επεμβάσεων, ενώ Gen Z αρχίζει να μπαίνει στον χάρτη με ποσοστό περίπου 6% των ασθενών.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, σε συγκεκριμένες περιοχές όπως το Μίσιγκαν, οι millennials ξεπερνούν τη γενιά X σε ποσοστό επεμβάσεων νευροτοξίνης, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της τάσης.

A bar chart shows U.S. neurotoxin patients by generation, based on transactional records from September 2024 to August 2025. Gen X leads with 39% of patients, followed by Millennial at 35%. Boomer or older account for 20%, while Gen Z or younger has the fewest at 6%.

Η εξέλιξη της νοοτροπίας

Ο C. Bob Basu, πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών, δηλώνει στο Axios ότι τα ενέσιμα έχουν πάψει να είναι θέμα που συζητιέται κρυφά.

«Έχουν γίνει κάτι που οι άνθρωποι μοιράζονται ανοιχτά με φίλους, συναδέλφους και ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Robert DiPilla, οδοντίατρος στο Metro Detroit που προσφέρει υπηρεσίες Botox και αναζωογόνησης προσώπου για περίπου 20 χρόνια, παρατηρεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη νεότερη γενιά και τους άνδρες, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του COVID.

Όπως λέει, η νοοτροπία τους είναι να φαίνονται καλύτεροι σήμερα από ό,τι χθες, και οι θεραπείες συχνά γίνονται για προληπτικούς λόγους, όχι απλώς για να αντιμετωπιστούν οι ρυτίδες.

Οι διαδικασίες αναζωογόνησης του προσώπου αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 30-40% της πρακτικής του.

Νέα τάση: Fillers χειλιών και ενέσεις

Η Rebecca Small, γιατρός που ειδικεύεται σε προηγμένες αισθητικές θεραπείες, σημειώνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο Botox.

Οι ενέσεις χειλιών με συνθετικό υαλουρονικό οξύ και οι ενέσεις στα ζηγωματικά (μασητήρες) αυξάνονται, καθώς προσφέρουν όγκο στα χείλη ή αδυνατιστική εμφάνιση στη γνάθο αντίστοιχα.

Οι θεραπείες αυτές αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη τάση προς τη συντήρηση και την προληπτική αισθητική, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.

Το μήνυμα των ειδικών

Παρά τη συζήτηση γύρω από τα ενέσιμα στα social media και στους κοινωνικούς κύκλους φίλων, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για ιατρικές διαδικασίες. «Αυτές είναι ιατρικές διαδικασίες, όχι απλά γρήγορες λύσεις ομορφιάς», τονίζει ο Basu.

Η ενημέρωση, η προσοχή και η εμπιστοσύνη στον επαγγελματία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για ασφαλή και αποτελεσματικά αποτελέσματα.

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στο album «Μ’ Ακούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, Πέτρος Ιακωβίδης, μας ταξιδεύει μέσα από 19 τραγούδια - σταθμούς.

Σύνταξη
Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Πάρμα – Μίλαν

LIVE: Πάρμα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Μίλαν για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
