Συναγερμός σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Ταξιδιωτική οδηγία καλεί σε επαγρύπνηση

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Το Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία να επιδείξουν «αυξημένη προσοχή» ενόψει πιθανών εχθροπραξιών, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον ασφάλειας «παραμένει περίπλοκο και μπορεί να αλλάξει γρήγορα».

Security Alert: Exercise Increased Caution in the Middle East — June 4, 2026 Due to high tensions in the region, the security environment remains complex and can change quickly. We remind U.S. citizens in the Middle East of the continued need for caution and encourage them to… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) June 4, 2026

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή ότι «πρέπει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν προσοχή» και ενθαρρύνονται «να παρακολουθούν τις ειδήσεις για τυχόν ξαφνικές εξελίξεις». Οι ανακοινώσεις έχουν βγει ταυτόχρονα σε πολλές και διαφορετικές υποκατηγορίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με ανανεωμένες πληροφορίες ανά χώρα.

Middle East: Due to high tensions in the region, the security environment remains complex and can change quickly. We remind U.S. citizens in the Middle East of the continued need for caution and encourage them to monitor the news for breaking developments. The State Department… pic.twitter.com/C2JgNEsLRc — TravelGov (@TravelGov) June 4, 2026

Το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, η Δυτική Όχθη, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο Επίπεδο 3, δηλαδή στο επίπεδο στο οποίο προτείνεται η επανεξέταση του ταξιδιού, ενώ το Ιράν, το Ιράκ, ο Λίβανος, η Συρία, η Γάζα και η Υεμένη παραμένουν στο Επίπεδο 4, «Μην Ταξιδεύετε» σε αυτές τις περιοχές.

Security Alert: Exercise Increased Caution in the Middle East. Due to high tensions in the region, the security environment remains complex and can change quickly. We remind U.S. citizens in the Middle East of the continued need for caution and encourage them to monitor… pic.twitter.com/G7CQhzN0NQ — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) June 4, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ σε αυξημένο συναγερμό

Όπως αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ «οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο σε περίπτωση εχθροπραξιών».