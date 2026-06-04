«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ

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Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του Ιράν εξέδωσε μια απροσδόκητη διακήρυξη για την ιρανική νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ για το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί στην αντιπαράθεση με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν».

Σε μια δήλωση που διαβάστηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της τελετής για τον εορτασμό της 37ης επετείου από το θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχόλα Χομεϊνί, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Λέω στον αγαπητό ιρανικό λαό ότι ο κακόβουλος εχθρός… βιώνει τώρα μια βαθιά και σημαντική ταπείνωση, τόσο στο στρατιωτικό πεδίο μάχης όσο και στη δημόσια σφαίρα, και τώρα επικεντρώνεται σε πονηριές.»

Σύμφωνα με το Euronews, η απροσδόκητη δήλωση του Χαμενεΐ μπορεί να σηματοδοτεί μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία, για την οποία φαίνεται να προετοιμάζει τον ιρανικό λαό, ενώ παράλληλα καλεί για την ενότητά του.

«Το σύστημα κυριαρχίας, το οποίο δημιούργησε μια φρουρά που ονομάζεται Ισραήλ πριν από σχεδόν 80 χρόνια, δεν αποδέχεται την ύπαρξη ενός ισχυρού και ανεξάρτητου Ιράν, προικισμένου με διάφορα πλεονεκτήματα, στα ανατολικά σύνορα της ψευδούς και φανταστικής γεωγραφίας του ‘Μεγάλου Ισραήλ’ — ανατολικά του Ευφράτη», προειδοποίησε η δήλωση του Αγιατολάχ.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα πολλούς Ιρανούς αξιωματούχους, ότι υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τις επιθέσεις, υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και έχει δυσκολία στην ομιλία λόγω σοβαρών εγκαυμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τις αναφορές ενώ από την ανάληψη των καθηκόντων του, επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων.

Στη γραπτή του δήλωση την Τετάρτη, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «ο εχθρός… επικέντρωσε τις προσπάθειές του σε έναν υβριδικό πόλεμο σε δύο τομείς: την ανθεκτικότητα του λαού και τη δημιουργία λαθών στους υπολογισμούς των αξιωματούχων της χώρας».

«Αφού το Ιράν κατάφερε να αποκρούσει τον εχθρό, ο οποίος ηττήθηκε στο πεδίο της μάχης, τώρα επιδιώκει να υπονομεύσει την ανθεκτικότητα του ιρανικού λαού και να σπείρει τη διχόνοια», προειδοποίησε ο νεότερος Χαμενεΐ τον ιρανικό λαό.

«Όλοι πρέπει να εξουδετερώσουν τα σκοτεινά σχέδια του εχθρού μέσω της σταθερότητας, της επαγρύπνησης, της διατήρησης της ενότητας και της συνοχής, της διατήρησης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αποχής από την επανάληψη της αφήγησης του εχθρού», είπε.

Ο Χαμενεΐ κάλεσε επίσης τους Ιρανούς αξιωματούχους να «υποστηρίξουν αυτές τις αρχές», προειδοποιώντας τους ότι «οποιαδήποτε ενέργεια που οδηγεί σε δημόσιο πεσιμισμό ή αποθάρρυνση του λαού πρέπει να θεωρείται ως μια μορφή βοήθειας προς τον εχθρό — βοήθεια εναντίον αυτής της χώρας και του λαού της».

Ο Τραμπ «θα ήθελε να συναντήσει» τον Χαμενεΐ

Σε μια σειρά από εκπληκτικές αποκαλύψεις, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι ο νέος αγιατολάχ συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι δύο «τα πήγαιναν αρκετά καλά».

«Δεν είχα την τιμή να τον συναντήσω», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη New York Post.

«Εμπλέκεται, σίγουρα. Ναι, νομίζω ότι τον σέβονται πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast Pod Force One.

«Λένε ότι δίνει την έγκρισή του, γιατί έτσι γίνεται εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά αυτός, υποθέτω ότι είναι μια διαδοχή. Αλλά φαίνεται να τα πάμε αρκετά καλά».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα ήθελε πολύ να συναντήσει τον νεότερο Χαμενεΐ, εν αναμονή του αποτελέσματος των εν εξελίξει συνομιλιών.

«Ναι, θα ήθελα να τον συναντήσω. Θα ήθελα πολύ να συναντήσω όλους. Θα ήθελα να τον συναντήσω και πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απορρίψει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως «αδύναμο» και «απαράδεκτη» επιλογή για την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως ο τρίτος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων — το σώμα των σιιτών κληρικών που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο, για τον διορισμό της θέσης — περίπου 10 ημέρες μετά το θάνατο του πατέρα του.

Μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν «ευχαριστημένος» και ότι ήταν «απογοητευμένος», προσθέτοντας: «Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ».