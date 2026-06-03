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Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 14:08

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με μια συμφωνία με το Ιράν - Δήλωσε ενοχλημένος αλλά όχι θυμωμένος με τον Νετανιάχου - Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Χαμενεΐ

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Μιλώντας στο podcast «Pod Force One» της εφημερίδας New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα, αν και η Τεχεράνη δηλώνει εδώ και χρόνια ότι δεν αναπτύσσει πυρηνική ενέργεια με σκοπό την παραγωγή όπλων, κάτι που το είχε συμφωνήσει και με τη διοίκηση Ομπάμα στη συνθήκη από την οποία οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν κατά την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν το σημαντικό», είπε ο Τραμπ.

Ο ίδιος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στη σύγκρουση και επανέλαβε ότι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το 100% του ναυτικού και της αεροπορίας του. Έχουν μείνει με πολύ λίγους στρατιώτες, υποστήριξε και πρόσθεσε: «Δεν έχει ηγεσία, καμία ηγεσία».

Αργότερα ωστόσο ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. «Συμμετέχει, σίγουρα. Λένε ότι δίνει την έγκρισή του επειδή έτσι γίνεται εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά αυτός, υποθέτω ότι είναι μια διαδοχή».

Μάλιστα δήλωσε ότι τα πάει καλά με τον Ματζτάμα Χαμενεΐ και δεν απέκλεισε να συναντηθεί μαζί του. «Φαίνεται να τα πάμε αρκετά καλά. Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο ίδιος απέρριψε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, καθώς «οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ ήταν πολύ αποτελεσματικοί».

«Δεν χρειαζόμαστε στρατιώτες επί του εδάφους τώρα. Λοιπόν, το κάναμε, ξέρετε, εξαλείψαμε μεγάλο μέρος του στρατού τους απλώς με βομβαρδισμούς. Δεν στείλαμε κανέναν επί του εδάφους.

«Δεν θέλετε να το κάνετε αυτό (σ.σ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων) αν μπορείτε να το αποφύγετε», πρόσθεσε.

Σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι δεν περιμένει να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα ενώ υποβάθμισε τις επιπτώσεις στην οικονομία από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

«Νομίζω ότι αυτό (σ.σ. ο αποκλεισμός) θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα», ανέφερε και είπε ότι η οικονομία του Ιράν καταρρέει:

«Η οικονομία του Ιράν καταρρέει. Έχει πληθωρισμό 250%. Όλα τα κακά που μπορεί να έχει κανείς, τα έχει».

Αναφορικά με τις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά και τη διαρροή του διαλόγου όπου φέρεται να «στόλισε» τον ισραηλινό πρωθυπουργό με κοσμητικά επίθετα για την απόφασή του να κλιμακώσει με επίθεση στη Βυρητό, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι «ενοχλημένος» καθώς αυτό συνέβη ενώ οι ΗΠΑ εργάζονταν για μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν είναι θυμωμένος με τον Νετανιάχου.

«Ήμουν λίγο ενοχλημένος από τις συνεχείς διαμάχες του με τον Λίβανο, ξέρετε, κάποια στιγμή είπα, “Μπίμπι, πρέπει να το σταματήσουμε αυτό”», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν «πολύ καλή σχέση» και έχουν «συνεργαστεί πολύ καλά μαζί».

Είπε ακόμα ότι αν δεν είχε ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, «δεν θα υπήρχε Ισραήλ» και ότι το Ισραήλ υπάρχει εξαιτίας του.

«Δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα χτυπηθεί. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ», είπε.

Η δήλωση αυτή διαφέρει από αυτό που υποστήριξε η αμερικανική κυβέρνηση στην αρχή του πολέμου, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι οι ΗΠΑ φοβόντουσαν μια επικείμενη ισραηλινή επίθεση με ισχυρά ιρανικά αντίποινα.

Απέρριψε μάλιστα τις κατηγορίες ότι παρασύρθηκε στον πόλεμο από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με ξεγέλασε; Εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε», είπε και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς – που τους αποκάλεσε Dumbocrats – ότι διαδίδουν αυτές τις φήμες.

Έχοντας δεχτεί σκληρή κριτική για το ότι ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν, ο ίδιος είπε ακόμα ότι ήταν μία σκόπιμη επιλογή που δεν μπορούσε να αναβάλει γιατί το Ιράν απείχε μόλις εβδομάδες από την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

«Δεν θα μπορούσα, το ξέρω γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το έκανα αυτό, θα είχαν πυρηνικό όπλο. Θα είχαν πυρηνικό όπλο δύο εβδομάδες μετά την επίθεση του βομβαρδιστικού B-2 (αναφέρεται στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν τον Ιούνιο του 2012_. Οπότε αν το είχα αποφύγει, θα είχαν πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ περιέγραψε την απρόκλητη επίθεση ως μια απαραίτητη «εκδρομή». «Δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, πολλά άλλα καλά πράγματα θα συμβούν».

Επιχειρώντας να λειάνει τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η εν πολλοίς αλλοπρόσαλλη τακτική του στο Ιράν και να απορρίψει εμμέσως τον χαρακτηρισμό TACO (Trump Always Chickens Out), ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολόγησε τις διαρκείς αλλαγές στάσης στις μεταβολές επί του πεδίου και στο ίδιον του χαρακτήρα του.

«Είναι καλό αν είναι μπερδεμένοι, και οι Ιρανοί είναι μπερδεμένοι», είπε. «Αλλά έχει να κάνει με αυτό που είμαι. Θα μπορούσα να φύγω από εδώ, θα μπορούσα να σας δώσω μια απάντηση, και μετά σε 20 λεπτά να πάω στο Οβάλ Γραφείο και να συνειδητοποιήσω ότι η απάντησή μου είναι τώρα λανθασμένη. Τα γεγονότα αλλάζουν και τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα».

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