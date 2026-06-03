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Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους σε τερματικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

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Επτά άνθρωποι μπήκαν εκτάκτως στο χειρουργείο για σοβαρές εγχειρήσεις.

Η επίθεση που έγινε νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο, όπως και σε διπλωματικές αποστολές, σύμφωνα με τις κουβεϊτιανές αρχές.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες΅

Eyewitness video shows the aftermath of Iranian drone attacks on Kuwait Airport’s T1 terminal building.#Kuwait pic.twitter.com/BHfKGwVLye — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

Kuwait International Airport pic.twitter.com/PWqBRz0FsL — Tehran Times (@TehranTimes79) June 3, 2026

📸 Images show damage to the passenger terminal of Kuwait International Airport following Iranian strike overnight. pic.twitter.com/2WAtgIpWHf — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν με ανακοίνωση στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ αποτελεί μήνυμα της Τεχεράνης ότι εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επανεκκινήσουν τον πόλεμο, οι ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν αμερικανικούς στόχους και κρίσιμα σημεία υποδομών των συμμάχων τους σε όλη την περιοχή.

Χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν τις ιρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον του Κουβέιτ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της χώρας, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Η στοχοποίηση διπλωματικών αποστολών και εγκαταστάσεων παραβιάζει τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις, η οποία εγγυάται πλήρη ασυλία για τα διπλωματικά κτίρια και το προσωπικό, τόνισε.

Οι ιρανικές επιθέσεις αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση», πρόσθεσε το υπουργείο των ΗΑΕ.

Τα Εμιράτα εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς το Κουβέιτ και την υποστήριξή τους σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητάς του.

Επίσης, το Κατάρ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, έναν νεκρό και τραυματισμούς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Statement | Qatar Strongly Condemns Iranian Attacks on Civilian Targets in Kuwait and Bahrain Doha | June 03, 2026 The State of Qatar strongly condemns the Iranian attacks on civilian targets in the State of Kuwait and the Kingdom of Bahrain, including the attack on Kuwait… pic.twitter.com/QpHpt2OZlU — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) June 3, 2026

Εν μέρει επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Κουβέιτ

Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει μετά την ιρανική επίθεση.

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας» του αεροδρομίου, τόνισε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.