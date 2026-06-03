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Πως ξεκίνησαν οι νέες επιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 06:00

Πως ξεκίνησαν οι νέες επιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Μέση Ανατολή [βίντεο]

Μέσα σε τρεις ώρες παραλίγο η όποια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να τελειώσει άδοξα. Τι συνέβη και με ποια σειρά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
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Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ χτύπησαν, κατά δήλωσή τους, το ιρανικό δεξαμενόπλοιο “Lexie” με σημαία Μποτσουάνας στα Στενά του Ορμούζ με πύραυλο Hellfire και μετά ξέσπασε το χάος στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους στις 2 Ιουνίου, «οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο που προσπαθούσε να πλεύσει προς έναν ιρανικό λιμένα στον Αραβικό Κόλπο». Το πλοίο φέρεται να κινούνταν σε διεθνή ύδατα με προορισμό το νησί Χάργκ. Όπως αναφέρει η CENTCOM, «το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, παραβιάζοντας τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων πολλές φορές σε διάστημα 24 ωρών».


Στην συνέχεια αποφάσισαν να χτυπήσουν το πλοίο με ένα αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το σκάφος εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ακινητοποιώντας το.

Στην συνέχεια οι Ιρανοί, «σε απάντηση σε αυτή την επιθετική ενέργεια και την παραβίαση των κανόνων ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα πλοίο του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού (σ.σ. δεν είναι ακόμα σαφές αν είναι αμερικανικών ή ισραηλινών συμφερόντων), με το όνομα “Panaya” (πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κυπριακής εταιρείας με σημαία Λιβερίας), δέχτηκε πυραυλική επίθεση από τις ναυτικές δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Θα μπορούσε το επεισόδιo ΗΠΑ – Ιράν να τελειώσει στο «μια σου και μια μου»

Στην συνέχεια οι ΗΠΑ (οι οποίες αποδέχονται την ανακοίνωση των Φρουρών πως χτυπήθηκε το Panaya και αποδίδουν εκεί την επόμενη επίθεσή τους), χτύπησαν έναν πύργο τηλεπικοινωνιών των Φρουρών της Επανάστασης, στο νότιο τμήμα του νησιού Κεσμ. Σε επόμενη ανακοίνωσή της, η CENTCOM προσπέρασε το γεγονός πως είχε χτυπήσει πρώτη πλοίο και απέδωσε το χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών στην «ιρανική επιθετικότητα» εναντίον του “Panaya”.

Σε αντίποινα το Ιράν χτύπησε τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αποδεδειγμένα υπήρξαν πτώσεις κοντά στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ και οι σειρήνες χτυπούσαν ασταμάτητα για περίπου 10 λεπτά σύμφωνα με τις μαρτυρίες.


Ταυτόχρονα Ισραηλινά αεροπλάνα πέταξαν πάνω από την Βηρυτό, χωρίς όμως να χτυπήσουν την πόλη. Οι Ιρανοί στην συνέχεια στόχευσαν και το στρατόπεδο Αριφτζάν χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση από τις αμερικανικές πηγές για επιτυχημένο χτύπημα κατά την πάγια τακτική σε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί μονάχα από δορυφορικές φωτογραφίες από την ιρανική τηλεόραση και γραπτές διαρροές αμερικανικών ΜΜΕ.


Πύραυλοι φέρονται να εκτοξεύθηκαν από το νότιο Ιράν, με στόχο ξανά το Κουβέιτ και αμέσως μετά στο Μπαχρέιν και το Ιρακινό Κουρδιστάν. Εκεί χτυπήθηκαν κουρδικές θέσεις κοντά στην πρωτεύουσα Ερμπίλ. Η οργάνωση «Komala Toilers of Kurdistan» επιβεβαίωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι χτύπησαν τα κεντρικά της γραφεία στην κοιλάδα Αλάνα, βορειοανατολικά της Ερμπίλ.

Ένα θερμό επεισόδιο στο Ορμούζ ουσιαστικά έγινε μια εκτεταμένη νύχτα βίας σε όλη την Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις και τις απειλές να φτάνουν στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το ιρακινό Κουρδιστάν και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Ουσιαστικά οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το «δικαίωμά» τους να επιτίθενται σε ιρανικά πολιτικά πλοία που αγνοούν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό χωρίς αντίποινα και το Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει νέα αποτροπή με μεγαλύτερη κλιμάκωση των επιθέσεων. Τα χτυπήματα ήταν πλοίο για πλοίο, μέχρι το σημείο που οι ΗΠΑ χτύπησαν έναν στόχο εδάφους στο νησί Κεσμ. Τότε το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε τρεις αμερικανικές βάσεις και την αναφερόμενη ως «ιρανική αντιπολίτευση» στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

O εναέριος χώρος του Ιρακινού Κουρδιστάν θα κλείσει από τις 07:00 έως τις 10:00

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – FAA εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για το Ιρακινό Κουρδιστάν με τον εναέριο χώρο του Ερμπίλ να κλείνει από τις 07:00 έως τις 10:00 UTC (10:00-13:00 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας στρατιωτικής άσκησης.

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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