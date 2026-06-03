Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Τραυματίες και ζημιές στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

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Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν που στόχευσε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καταλογίζοντας στα δύο κράτη συμμετοχή στα αμερικανικά χτυπήματα.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν έναν τερματικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο προκαλώντας «σημαντικές υλικές ζημιές» και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι τα αντίποινα «θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως μάθημα» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για “καταιγισμό πυραύλων και drones” σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

“Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones”, έγραψε στο Χ.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν έρχονται τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο. Το Ιράν δήλωσε ότι διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και απείλησε με πλήγματα στο Ισραήλ και με κλείσιμο και του στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με τη βοήθεια των Χούθι της Υεμένης.

Ωστόσο φαίνεται πως το παράθυρο των συνομιλιών δεν έχει κλείσει ολοκληρωτικά. Πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και εμφανίστηκε να προσπαθεί να συγκρατήσει το Ισραήλ που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση στη Βηρυτό.

Επικοινωνία Αραγτσί με ομολόγους του

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με το Πακιστάν συμμετείχε επίσης ο Στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν απάντηση στην «αμερικανική επιθετικότητα».

Ιράν: Δεν εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις των ΗΠΑ

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης, Μοτζτάμπα Νικζάντ, δήλωσε ότι «δεν είναι σωστό να λέμε ότι μόνο πολεμάμε και δεν διαπραγματευόμαστε» , σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Νικζάντ απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ισχυρισμούς ξένων μέσων ενημέρωσης για λιμό ή αναταραχή που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης, είπε, επτά εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, πολλοί από τους οποίους μετακινήθηκαν στο βόρειο τμήμα της χώρας, αλλά κανένας δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην εξασφάλιση βασικών αγαθών ή στέγασης λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης.

«Οι κόκκινες γραμμές που ο ανώτατος ηγέτης προτίθεται να θέσει είναι στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Νικζάντ μέσω του Tasnim. «Θα διαπραγματευτούμε εάν χρειαστεί, αλλά δεν εμπιστευόμαστε καμία υπόσχεση από τους Αμερικανούς. Διέπραξαν εγκλήματα εναντίον μας με τον πιο βάναυσο δυνατό τρόπο».

Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ακόμα ότι έχει σταματήσει η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ από τη στιγμή της κλιμάκωσης της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο. Οι ιρανοί αξιωματούχοι απαιτούν «απτή επαλήθευση» των όσων υποστηρίζει ο Τραμπ για τήρηση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα.

Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν μιλά για πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων παρά την ανταλλαγή επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης, που ήταν και η πιο σφοδρή μέρα επιθέσεων από τότε που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός στις 8 Απριλίου.