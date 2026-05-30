newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 12:10
Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 13:47

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ

Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά».

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και θέτοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ η «αφωνία» συνεχίζεται από την αμερικανική κυβέρνηση ώρες μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του στην οποία υποτίθεται θα έπαιρνε τις οριστικές του αποφάσεις για το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν.

Στο μόνο σχόλιο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο, μετά τη σύσκεψη για το Ιράν στην αίθουσα Κρίσεων, δεν γίνεται σαφές εάν ο Τραμπ έλαβε πράγματι κάποια απόφαση.

«Η συνάντηση της Αίθουσας Κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα».

Η ανάρτηση Τραμπ που αναπτέρωσε τις ελπίδες για συμφωνία

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social είχε υπονοήσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, προβάλλοντας ωστόσο μία εκδοχή στην οποία η Τεχεράνη δεν είναι σύμφωνη.

Ο ίδιος έγραψε:

«Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι υποβρύχιες νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση και/ή την ανατίναξη οποιωνδήποτε ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!» Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου! Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «πυρηνική σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από τα σχεδόν ισοπεδωμένα βουνά, εξαιτίας της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών μας B2 πριν από 11 μήνες […], θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.

Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Το Ιράν ζητά αποδέσμευση κεφαλαίων

Το Ιράν από την πλευρά του είχε κάνει σαφές τις προηγούμενες ημέρες ότι ζητά χειροπιαστές αποδείξεις από τις ΗΠΑ για να προχωρήσει στη συμφωνία 60 ημερών όπου θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ένας από τους όρους ήταν οι ΗΠΑ να άρουν κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και να αποδεσμεύσουν 24 δισ. από τα ιρανικά κεφάλαια. Τα 12 δισ. έπρεπε να δοθούν «μπροστά» προκειμένου να υπογραφεί το «μνημόνιο κατανόησης».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε επαφή, αλλά ένα «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο κρατών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεν έχει υπάρξει καμία οριστική πληροφορία ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εγκρίνει μια πιθανή συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα βασιστεί στις προφορικές δεσμεύσεις του Τραμπ αλλά θα χρειαστεί «πράξεις» για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία καθώς η Ουάσιγκτον έχει παραβιάσει αρκετές φορές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις και δυναμιτίζει τις διαπραγματεύσεις

Τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται, το Ισραήλ κλιμακώνει τον πόλεμο στον Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φροντίζει να δυναμιτίζει το κλίμα – και την πιθανότητα συμφωνίας – και με τις δηλώσεις του.

Ιράν

Επίθεση του Ισραήλ στην περιοχή Ναμπατιέχ στον Λίβανο

Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον νότιο Λίβανο και ο στρατός φαίνεται να έχει προωθηθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, με τη Χεζμπολάχ να αναφέρει ωστόσο ότι έχει καταφέρει πλήγματα σε ισραηλινούς στρατιώτες και υποδομές.

Βομβαρδισμοί σημειώνονται και στη Γάζα με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο στρατός θα καταλάβει το 70% στη Λωρίδα – από το 53% που κατέχει σήμερα -, κάτι που συνιστά δημόσια περιφρόνηση της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο μετά από πρωτοβουλία του Τραμπ και έχει παραβιαστεί αμέτρητες φορές από τότε.

Η αμερικανική διοίκηση δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις ενέργειες του Ισραήλ τόσο στον Λίβανο όσο και τη Γάζα, με το Ιράν να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για συνενοχή και να ζητά κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα στην περιοχή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί για υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σύνταξη
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Σύνταξη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI που ξεσπέκασε όσους ρήμαζαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English edition 30.05.26

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί για υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
Champions League 30.05.26

Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Οι περισσότεροι ειδικοί βλέπουν τους Γάλλους ένα βήμα μπροστά, όμως οι Λονδρέζοι πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να γράψουν ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies