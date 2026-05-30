Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 07:00

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Το κλίμα στην Καραϊβική θυμίζει πολύ τις ημέρες και τις εβδομάδες πριν από την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Αυτό που διαφέρει είναι ο στόχος. Η Κούβα δεν είναι Βενεζουέλα, αλλά οι ΗΠΑ καλλιεργούν την εντύπωση ότι μπορεί να προχωρήσουν σε κάποιου είδους στρατιωτική επέμβαση.

Ήδη στην περιοχή έχει φτάσει το αεροπλανοφόρο «Νίμιτς», το οποίο θα μπορούσε να γίνει η βάση επιχειρήσεων. Αλλά τα εμπόδια που θέτει η Κούβα δεν μοιάζουν να ξεπερνιούνται εύκολα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στους αυτάρεσκους μονολόγους του, έχει πει: «Άλλοι πρόεδροι το έχουν εξετάσει αυτό για 50, 60 χρόνια… Και φαίνεται ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει». Και καθώς οι συνομιλίες για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και το άνοιγμα της οικονομίας στην Κούβα έχουν βαλτώσει, οι ΗΠΑ προετοιμάζουν στρατιωτικά και πολιτικά το έδαφος για πιθανή παρέμβαση.

Άποψη της Αβάνας, Κούβα

«Κατασκευάζουν προσχήματα»

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Χοσεφίνα Βιδάλ, δήλωσε στο κουβανικό Κογκρέσο: «Κάθε μέρα ο κίνδυνος στρατιωτικής επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα αυξάνεται». Η Βιδάλ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι κατασκευάζει προσχήματα, καθώς επιθυμεί να παρουσιάσει την Κούβα ως απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις επιτήρησης των ΗΠΑ γύρω από το νησί έχουν αυξηθεί. Πρόκειται για επιχείρηση συλλογής πληροφοριών, βήμα που προηγείται των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά δεν είναι παρά προσπάθεια άσκησης πίεσης. Και πως είναι λίγο πιθανό να προχωρήσουν σε στρατιωτική επέμβαση.

Κατά τον Ρίτσαρντ Φάινμπεργκ, πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λατινική Αμερική, τρεις είναι οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ. Μιλώντας στον Economist, είπε ότι η πρώτη θα ήταν μια επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Μια γρήγορη επέμβαση για τη σύλληψη του Ραούλ Κάστρο. Η δεύτερη θα ήταν περιορισμένα χτυπήματα. Στόχος, να εκφοβίσουν το καθεστώς ώστε να κάνει παραχωρήσεις ή να προκαλέσουν διασπάσεις στην κυβερνώσα ομάδα. Η τρίτη θα ήταν μια ολοκληρωτική εισβολή.

Συλλαμβάνοντας τον Κάστρο

Για τους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσε την πρώτη επιλογή. Να συλλάβει μία από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στην Κούβα. Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προετοιμάσει το κλίμα. Απήγγειλε κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, πρώην πρόεδρο της Κούβας, για φόνο που σχετίζεται με την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996.

Από συγκέντρωση υπέρ του Ραούλ Κάστρο στην Αβάνα

Αυτή η επιλογή έχει πολλά πλεονεκτήματα για τον Τραμπ. Αποφεύγει τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική δέσμευση και, εάν είναι επιτυχής, θα αναδείξει τις δυνατότητες των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Αλλά τα εμπόδια από στρατιωτικής άποψης είναι πολλά.

Κυρίως γιατί δεν υπάρχει πλέον το στοιχείο της έκπληξης, ειδικά μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον Κρις Σίμονς, πρώην στέλεχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, «μόνο ένας τρελός θα σκεφτόταν ότι ο Ραούλ Κάστρο δεν μετακινείται διαρκώς». Ένας άλλος πρώην αξιωματούχος το πήγε πιο μακριά. Εκτίμησε ότι ο 94χρονος Κάστρο θα αυτοκτονούσε πριν συλληφθεί από τις ΗΠΑ.

Επίθεση ενάντια στον στρατό

Μια δεύτερη επιλογή για τις ΗΠΑ είναι να εξαπολύσουν επίθεση στον κουβανικό στρατό. Η αμερικανική αεροπορική ισχύς και οι πύραυλοι θα μπορούσαν εύκολα να κατατροπώσουν τις δυνάμεις της Κούβας. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι πλέον ο στρατός στην Κούβα είναι «σκιά αυτού που ήταν τη δεκαετία του 1970».

Ο Φρανκ Μόρα, πρώην αξιωματούχος Άμυνας στην κυβέρνηση Ομπάμα, λέει πως ο στρατός της Κούβας «είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα κέλυφος αυτού που ήταν παλιά. Δεν αποτελεί και πολύ αποτρεπτικό παράγοντα εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνάμεις τους».

Και τι θα γίνει με την κυβέρνηση;

Το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα είναι πολιτικό, όχι στρατιωτικό. Οι ΗΠΑ δεν ξέρουν τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Στη Βενεζουέλα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον. Στην Κούβα δεν υπάρχουν σαφείς φατρίες και προσωπικές αντιπαλότητες. «Δεν υπάρχει κουβανική εκδοχή της Ντέλσι», λέει ο Μάικλ Σίφτερ του Διαμερικανικού Διαλόγου στην Ουάσιγκτον. «Οι επαναστατικές πεποιθήσεις ίσως έχουν ξεθωριάσει, αλλά υπάρχει εδραιωμένη δομή εξουσίας», εξηγεί.

Ενώ άλλος αξιωματούχος είπε στους FT ότι το κουβανικό καθεστώς «μοιάζει περισσότερο με αυτό στο Ιράν παρά με τη Βενεζουέλα».

Επίσης, δεν υπάρχει κάποια προσωπικότητα στην αντιπολίτευση, η οποία θα μπορούσε αξιόπιστα να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία της χώρας και να ξεκινήσει την εγκαθίδρυση μιας νέας κυβέρνησης. Άρα δεν υπάρχει ούτε κάτι αντίστοιχο με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Κατά τον Μάικλ Σίφτερ, μπορεί οι ΗΠΑ να «ξεφορτωθούν πλήρως το καθεστώς». Και να δημιουργηθεί «απόλυτο κενό». Είναι προετοιμασμένες να αναλάβουν να αποκαταστήσουν την οικονομία στην Κούβα και να ανοικοδομήσουν την πολιτική της; Ο Τραμπ έχει ορκιστεί ότι θα το αποφύγει.

Κυρώσεις και πάλι κυρώσεις

Οι παραπάνω δυσκολίες καθιστούν επικρατέστερη επιλογή την αύξηση τις πίεσης μέσω κυρώσεων και εμπάργκο. Ο αποκλεισμός πετρελαίου που έχει επιβάλει στην Κούβα έχει επιτείνει την ασφυξία στην οικονομία της, σε βασικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη. Αναλυτές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα ξέσπασμα διαμαρτυριών, όσο έρχεται το καλοκαίρι και οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται. Ο κίνδυνος όμως είναι να γίνει μεγαλύτερη η ανθρωπιστική κρίση. Και να αυξηθεί η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ.

Κουβανοί μετανάστες στη Φλόριντα ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να επέμβει στρατιωτικά

Πρώην αξιωματούχοι άμυνας και υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από το νησί παίζει και άλλο ρόλο. Του έμμεσου εκφοβισμού, ώστε η Κούβα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και όχι να προετοιμαστεί για πόλεμο.

Κι ύστερα, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται υπό την πίεση των Κουβανών μεταναστών, απόγονος των οποίων είναι και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Οι τελευταίες κινήσεις του Λευκού Οίκου έχουν αναζωπυρώσει τις ελπίδες τους ότι θα υπάρξει επέμβαση στην Κούβα. Και πως θα αλλάξει το καθεστώς.

Μένει να φανεί αν θα πετύχει αυτός ο στρατιωτικός τζόγος.

Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Μεταβιβάσεις ακινήτων 30.05.26

Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Φαύλος κύκλος 30.05.26

Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

