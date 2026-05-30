newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 07:00

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς συνέχιζαν να επιβαρύνουν την ανάπτυξη, αλλά η επιβράδυνση του πληθωρισμού και ο δυναμικός επενδυτικός κύκλος που συνδέεται με την την τεχνητή νοημοσύνη παρείχαν σημαντική στήριξη, με την οικονομία της ΕΕ ενισχυμένη και τις πληθωριστικές πιέσεις να εξασθενούν, κάτι που άλλαξε ριζικά μετά τον πόλεμο κατά του Ιράν και κυρίως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, βέβαια, αποτελούσε και πριν πηγή ανησυχίας και τα δημόσια οικονομικά απαιτούσαν προσοχή, αλλά η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων, χάρη στην ισχυρή αγορά εργασίας και στους υγιείς ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όμως, άλλαξε αυτό το σκηνικό, προκαλώντας μία από τις σημαντικότερες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας στην πρόσφατη ιστορία – λιγότερο από πέντε χρόνια μετά τον ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιπλέον, οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημίες.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της ΕΕ, αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της Ένωσης προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%.

Η παγκόσμια ανάπτυξη (εξαιρουμένης της ΕΕ) προβλέπεται πλέον στο 3,1% το 2026 και στο 3,5% το 2027. Όσον αφορά το 2026, η μικρή υποβάθμιση σε σχέση με τις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025 (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες) πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ισχυρότερης από το αναμενόμενο δυναμικής κατά την περίοδο που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Επιπλέον, ο συνολικός δείκτης αποκρύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών και περιφερειών.

Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι προβλέψεις της Κομισιόν δεν είναι αισιόδοξες, αφού εκτιμά ότι θα υπάρχει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα κάτω από 2%, στο 1,8% φέτος και στο 1,6% το 2027, με τη χώρα μας να παραμένει, ωστόσο, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Την ίδια στιγμή, ανοδικές τάσεις θα επικρατήσουν στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,7% και στο 2,4% το 2027.

Η ανεργία βαίνει μειούμενη, από 8,9% το 2025 σε 8,3% το 2026, χωρίς να μπορεί να μιλήσει κανείς για σημαντική πρόοδο, ενώ το 2027 οι προβλέψεις της ΕΕ την «κατεβάζουν» στο 7,9%.

Γιατί αυτή η κρίση είναι διαφορετική;

Τόσο η φύση της τρέχουσας κρίσης όσο και το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται διαφέρουν σε σημαντικά σημεία από εκείνα που επικρατούσαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρώτον, εκείνη την εποχή η Ευρώπη εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο που εισήγαγε μέσω αγωγών από την Ρωσία, με περιορισμένες δυνατότητες υποκατάστασης και ισχυρή εξάρτηση από σταθερές υποδομές. Η απότομη διακοπή της ροής φυσικού αερίου οδήγησε σε άνευ προηγουμένου εκρήξεις των τιμών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά δεκαπέντε έως είκοσι φορές σε σύγκριση με τα επίπεδα του φθινοπώρου του 2021.

Αντίθετα, η τρέχουσα κρίση επηρεάζει τα ενεργειακά εμπορεύματα που διακινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο — το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτές οι αγορές είναι εξαιρετικά ανταλλάξιμες, επιτρέποντας την ανακατανομή της προσφοράς μεταξύ των περιφερειών, κατανέμοντας τις πιέσεις στις τιμές πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Ως αποτέλεσμα, αν και οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί ραγδαία, οι τιμές του πετρελαίου και ιδίως του φυσικού αερίου παραμένουν κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν φτάσει το 2021-22.

Δεύτερον, η ΕΕ έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο μέσω της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία αποδυναμώνει τη μετακύλιση των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και μέσω μιας σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά.

Τέλος, η οικονομία της ΕΕ εισήλθε στην τρέχουσα κρίση σε μια πιο ώριμη και σταθερή φάση του οικονομικού κύκλου σε σύγκριση με το 2021-22, όταν η ανάκαμψη μετά την πανδημία είχε τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2027. Αν και η τρέχουσα κρίση διαφέρει από πολλές απόψεις από την ενεργειακή κρίση του 2022, αναμένεται να μεταδοθεί στην οικονομία μέσω παρόμοιων διαύλων. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2026 υποδηλώνουν ήδη μια έντονη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να κορυφωθεί πάνω από 11 % το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και να παραμείνει πάνω από 10 % για το υπόλοιπο του έτους, προτού μειωθεί στις αρχές του 2027 και καταστεί αρνητικός από το δεύτερο τρίμηνο και μετά.

Οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να διευρυνθούν σταδιακά, καθώς το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας μετακυλίεται στην αλυσίδα παραγωγής και εν μέρει στους καταναλωτές. Οι τομείς της γεωργίας, της διανομής και των μεταφορών αναμένεται να πληγούν πρώτοι. Ο πληθωρισμός των μη μεταποιημένων τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία πριν υποχωρήσει το 2027.

Επιβραδύνεται η αύξηση της απασχόλησης – Πίεση στην κοινωνική συνοχή

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% το 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2019 σε περίπου δέκα εκατομμύρια. Η αύξηση της απασχόλησης οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είχαν ήδη αρχίσει να επιδεινώνονται πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με την αύξηση της απασχόλησης να προβλέπεται πλέον ότι θα επιβραδυνθεί στο 0,3% το 2026 και στο 0,4% το 2027, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 6%.

Οι ονομαστικοί μισθοί αναμένεται να επιβραδυνθούν λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί το 2026 και να διατηρήσουν τη δυναμική τους, αυξανόμενοι κατά περίπου 3,5% το 2027, καθώς προσαρμόζονται με χρονική υστέρηση στον υψηλότερο πληθωρισμό.

Πέρα από τη σύγκρουση, όμως, οι οικονομίες στην ΕΕ και παγκοσμίως εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες σε γεωπολιτικούς, τεχνολογικούς και κλιματικούς κινδύνους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσφατη μείωση της ζήτησης εργασίας στην Ευρώπη – η οποία αποδεικνύεται από τη μείωση των κενών θέσεων εργασίας και των ποσοστών πρόσληψης – ενδέχεται να αποδειχθεί προάγγελος μιας πιο έντονης επιβράδυνσης της αύξησης της απασχόλησης. Η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης λόγω του επίμονου υψηλού πληθωρισμού θα μπορούσε επίσης να ασκήσει πίεση στην κοινωνική συνοχή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σύνταξη
Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Κρήτη 30.05.26

Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου - Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Σύνταξη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies