Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.
Το ευρωπαϊκό σχέδιο για σταδιακή μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα συναντά αντίσταση από την Ελλάδα και άλλες πέντε χώρες της ΕΕ, οι οποίες ζητούν χαλάρωση των κανόνων λόγω της ενεργειακής κρίσης που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν.
Αυτό τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέο σχέδιο για τις πιστώσεις άνθρακα που διατίθενται δωρεάν στις βιομηχανίες έως το 2030, προτείνοντας μείωσή τους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα πληρώσουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα έως το τέλος της δεκαετίας, συγκριτικά με τον αρχικό σχεδιασμό, κάτι που σύμφωνα με την Επιτροπή θα προστατεύσει την ανταγωνιστικότητά τους.
Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Ζητούν τώρα από την Κομισιόν να διατηρήσει στα περυσινά επίπεδα τις δωρεάν πιστώσεις.
Σε κοινό τους έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, οι έξι κυβερνήσεις διαμαρτύρονται ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας απειλούν την ανταγωνιστικότητα των πιο ενεργοβόρων επιχειρήσεών τους.
Η τελευταία πρόταση της Κομισιόν «θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο απώλειας της ανταγωνιστικότητας στις παγκόσμιες αγορές, σε κλείσιμο επιχειρήσεων ή σε μετεγκατάστασή τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» γράφουν.
Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το βασικό εργαλείο του μπλοκ για την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κλιματικής αλλαγής, καθώς υποχρεώνει τις βιομηχανίες να αγοράζουν άδειες εκπομπών όταν ρυπαίνουν.
Αν και ορισμένες βαριές βιομηχανίες και χώρες με ρυπογόνα ενεργειακά συστήματα ασκούν πιέσεις για περισσότερες δωρεάν πιστώσεις, άλλες κυβερνήσεις, όπως της Ισπανία και της Σουηδίας, οι οποίες έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση, ζητούν από τις Βρυξέλλες να μην αποδυναμώσουν το σύστημα εμπορίας εκπομπών.
Οι υπουργοί Βιομηχανίας της ΕΕ θα συζητήσουν το έγγραφο των έξι κυβερνήσεων την Πέμπτη.
Η τελική βερσιόν των κανόνων αναμένεται να εγκριθεί έως τα τέλη Ιουνίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει επίσης να προτείνει στα μέσα Ιουλίου μια πιο μακροπρόθεσμη αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τον κλιματικό στόχο του μπλοκ για το 2040.
