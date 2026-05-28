Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία

Η Γερμανία και η Ολλανδία θα συστήσουν κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι στην ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Αμυνας.

Το κοινό γερμανο-ολλανδικό κέντρο στρατιωτικής διοίκησης «θα επιτελέσει διοικητικό ρόλο επί της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ειδικότερα στην περιοχή της Εσθονίας και της Λετονίας» από αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή της Συμμαχίας και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», όπως αναφέρεται.

Με την ονομασία 1GNC (first German-Netherlands Corps), το κοινό γερμανο-ολλανδικό στρατηγείο έχει σήμερα το αρχηγείο του στο Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας, από όπου αναπτύσσεται για αποστολές του ΝΑΤΟ αν χρειασθεί.

Με ικανότητα διοίκησης 50.000 στρατιωτών, οι αποστολές του περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ασκήσεων, την προετοιμασία για ενδεχόμενες συγκρούσεις και την διοίκηση των δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου.

Σήμερα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής διοικούνται από ένα γενικό στρατηγείο με έδρα την πόλη Σέτσιν της Πολωνίας.

Το νέο κέντρο διοίκησης έχει ως στόχο να αυξήσει τις ικανότητες της Συμμαχίας και τη δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης.

«Δημιουργώντας ένα δεύτερο στρατηγείο του σώματος του στρατού στην περιοχή (…) η Γερμανία και η Ολλανδία δείχνουν την βούληση και την ικανότητά τους να αναλάβουν την ευθύνη της αποτροπής και της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας.

Εκτός από την Γερμανία και την Ολλανδία, άλλες 14 χώρες του ΝΑΤΟ προσφέρουν σήμερα προσωπικό στο στρατηγείο.